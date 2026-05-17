「這檔」記憶體大廠今年暴漲494％ 董事開始悄悄賣股了

美國記憶體大廠晟碟（SanDisk）今年股價已暴漲。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在人工智慧（AI）需求帶動下，記憶體產品需求大增，美國記憶體大廠晟碟（SanDisk）今年股價已暴漲494%，而該公司內部人士也開始趁這波漲勢獲利了結。

《巴隆周刊》報導，根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，SanDisk首席會計官Michael Pokorny於12日出售2446股，每股售價為1426.18美元，總金額約350萬美元。交易完成後，Pokorny仍直接持有2萬2375股SanDisk股票，依照14日收盤價1382.72美元計算，持股價值接近3100萬美元。

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另一位公司董事Necip Sayiner也有類似動作。他於5月8日出售579股SanDisk股票，平均售價為1503.11美元，交易總值約87萬美元。出售後，他仍持有2900股，以週四收盤價計算，價值約400萬美元。

報導指出，SanDisk於2025年自威騰電子（Western Digital）分拆上市，距離當年Western Digital收購該公司已超過10年。今年以來，SanDisk股價累積上漲494%，遠高於科技股為主的那斯達克100指數同期16%的漲幅。市場認為，這波漲勢主要受到公司財報表現強勁，以及市場對記憶體晶片需求持續成長的預期帶動。

SanDisk專門生產快閃記憶體產品，隨著全球資料中心建設加速，相關產品銷售也同步成長。亞馬遜、微軟、Alphabet與Meta Platforms預計在2026年合計投入7000億美元用於基礎建設，而SanDisk被視為有望受惠的基礎設施供應商之一。

SanDisk股價走勢也與其他儲存與記憶體產業公司相近，今年多家相關企業股價皆出現三位數漲幅。包括Western Digital、硬碟製造商Seagate Technology，以及記憶體晶片公司Micron Technology，2026年股價都已翻倍成長。

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