躺著賺！他靠這輕鬆副業「每週穩賺3.1萬」 收入竟超過正職

Connor Sweeney靠副業每週能輕鬆賺進1000美元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名原本在金融業上班的男子，疫情期間因生活太過枯燥，意外靠著「翻新二手家具」開啟副業人生。從完全不懂木工、只靠一罐油漆與舊砂磨機開始，如今他不但靠副業每週能輕鬆賺進1000美元（約新台幣3.1萬元）以上，還在社群平台累積數十萬粉絲，成功把興趣變成穩定收入來源。

外媒報導，美國男子Connor Sweeney原本在金融業工作，每天面對大量試算表與數字。疫情期間，他搬回紐澤西州老家生活，長時間待在家中，讓他開始渴望接觸一些「不是只有數字」的事情。

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某天，他買下一張老舊邊桌，簡單打磨、換上新五金零件並重新上漆後轉售，第一次就賺進100美元（約新台幣3146元）。這次經驗讓他發現翻新家具不但有趣，還能賺錢，於是開始持續投入。

Connor Sweeney坦言，自己一開始其實對家具翻修「完全一竅不通」，所有技術幾乎都是靠YouTube與TikTok影片自學而來。他表示，當時只有一罐油漆與一台從車庫翻出的砂磨機，完全靠不斷嘗試與失敗慢慢摸索。

隨著經驗增加，他逐漸學會如何挑選具有翻新價值的家具，即使表面有刮痕或掉漆，也能看出修復後的潛力。他通常只購買價格低於50美元（約新台幣1573元）的二手家具，有時甚至直接撿路邊民眾丟棄的家具回家翻修。

完成翻新後，他主要透過Facebook販售家具，同時也將翻修過程拍成短影音上傳TikTok，原本只是想分享給親友觀看，沒想到其中幾支影片突然爆紅，其中一支甚至突破200萬次觀看。

如今，他以「The Flip Hut」為名經營TikTok帳號，累積數十萬粉絲，社群內容也成為收入來源之一。Connor Sweeney透露，即使目前仍有正職工作，他每週靠家具翻新「輕鬆賺進1000美元以上」。

他也表示，自己認識不少人已靠家具翻新辭去原本工作，甚至收入超越過去薪水。他認為，成功關鍵在於找到適合當地市場的商品，以及最適合自己的翻新方式。

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