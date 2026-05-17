阿聯要出大招了？外媒驚爆美國鼓勵佔領伊朗島嶼

阿拉伯聯合大公國富查伊哈（Fujairah）石油工業區3月遭伊朗無人機襲擊，引發大火。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕英媒《每日電訊報》披露，川普政府的官員正在鼓勵阿拉伯聯合大公國（阿聯）更深入參與伊朗戰爭，並奪取德黑蘭在波灣地區的一座島嶼。

報導說，一位前川普高級安全官員透露，川普身邊一些人建議阿聯應該佔領拉萬島（Lavan Island），該島據稱在 4 月初遭到阿聯的秘密軍事襲擊。

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報導稱，自從以色列和美國於2月下旬開始打擊伊朗以來，阿聯首當其衝承受了德黑蘭的報復行動。面對超過 2800 枚飛彈和無人機的猛烈攻擊，迫使該國重新評估其防禦能力，並思考其盟友關係和在世界上的地位。

如今，阿聯加倍加強與美國和以色列的關係，同時與包括沙烏地阿拉伯在內的鄰國關係緊張。這場戰爭非但沒有拉近沙烏地阿拉伯和阿聯之間的距離，反而加深彼此的隔閡。今年5月初，阿聯也決定退出OPEC，該組織是由沙烏地阿拉伯主導的主要石油生產國集團。

據悉，美伊戰爭初期，阿聯總統曾請求沙烏地阿拉伯和卡達加入對伊朗的反擊行動，但未獲成功。隨後，4月初，阿聯襲擊了包括拉萬島在內的多個伊朗目標，但伊朗方面尚未證實此事。

分析人士表示，中東戰爭以及伊朗對波灣國家的猛烈轟炸，正在加速中東地區劇烈的重新格局調整，形成相互競爭的地緣政治關係。

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