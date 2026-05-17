很會賺！國銀海外獲利290億創新高 美國增額居冠

美國是國銀海外分支機構成長最強，創歷年同期新高，年增率為56.73%。圖為美國紐約。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀海外分支機構獲利耀眼，再寫新高紀錄！金管會今天公布今年第1季本國銀行「海外分支機構」獲利表現，為新臺幣289.9億元，創歷年同期新高，並較去年同期增加23.1億元，年成長8.66%；在主要海外分支機構當中，包括：「香港」、「美國」及「日本」均創歷年同期新高，尤其，「美國」地區的獲利成長最強， 年增11.8億元、年增率為56.73%，是國銀海外為增額最多區域。

這項統計調查是涵蓋本國銀行「分、子行」的獲利情況。就整體來看，今年第一季底的海外分支機構獲利為289.9億元，較去年同期成長8.66%，創歷年同期新高。對此，銀行局副局長王允中表示，由於放款成長，利息及手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少，但是，受匯市及債市行情影響，投資及其他淨收益減少。

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進一步檢視，獲利前5大國家或地區，依序為「香港」、「美國」、「新加坡」、「中國」及「日本」。

首先，香港一直有國銀「獲利金雞母」之稱號，根據統計，香港獲利金額高達133.9億元，不僅位居第一名，占整體海外獲利達46％，年增6.5億元或5.1%；銀行局分析，主因呆帳費用減少、手續費淨收益增加。

新加坡獲利居次，金額為34.2億元是同期次高，年增6.3億元以及年增率22.58%，主因三大獲利來源均增。

美國獲利位居第三高，金額是32.6億元，創歷年同期新高，年增11.8億元或年增率高達56.73%，主因三大獲利來源均增，加上呆帳費用減少。

中國獲利排名第四名，今年第一季為22.4億元，年減5.5億元及衰退19.71%，是國銀五大區域唯一衰退，對此，銀行局說明，主要是，受債市及匯市波動影響，投資及其他淨收益減少。

至於日本獲利16.7億元、排名第五，創歷年同期新高，年增1.1億元、年成長7.05億元，主因利息淨收益增加。

此外，新南向國家獲利也傳來好消息，今年第一季獲利達75.1億元，年增10.3億元，創歷年同期新高，主因三大獲利來源皆增。

銀行局表示，新南向國家當中，各地區以新加坡增加6.3億元最多、澳洲增加1.4億元次之；獲利減少地區中，以越南減少1.9億元較多，因投資及其他淨收益減少、增提個案呆帳。

若觀察各洲別，亞洲獲利240.7億元，創歷年同期新高，年增10.7億元，主因利息及手續費淨收益成長、呆帳費用減少。

根據統計，美洲獲利34.3億元，創歷年同期新高，年增11.4億元，主因利息、手續費、投資及其他淨收益等三大獲利來源皆增、呆帳費用減少。大洋洲獲利9.1億元，年增1.4億元，主因三大獲利來源皆增。其他地區的獲利較少，並無重大變化。

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