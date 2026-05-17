神基切入美軍第一線 強固機皇與美空軍參謀長同框

美國空軍參謀長威爾斯巴赫（左1）先前視察F-22戰機執行飛行任務時，現場維保場域也出現神基旗下強固機皇V110。（圖取自United States Air Force官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕美軍近年持續強化前線戰備與飛行線（Flightline）維保能力，強固型電腦設備已逐步成為第一線維修、任務管理與戰場資訊化的重要工具，美國空軍參謀長威爾斯巴赫（Gen. Ken Wilsbach）先前視察F-22戰機執行飛行任務時，現場維保場域也出現神基控股（3005）旗下強固機皇V110。

根據美國空軍官網資料，威爾斯巴赫認為，空軍的空中優勢並非理所當然，而是每天都必須重新爭取。他要求各飛行單位指揮官維持飛行資格與第一線作戰能力，強調真正的戰備並不只是總部簡報，而是必須深入飛行線現場，理解作戰、維修與支援體系如何即時整合運作。

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美國空軍高層近年頻繁強調「Flightline Operations（飛行線作業）」的重要性，背後反映的正是現代空戰逐步朝向高機動、分散式部署，以及即時資訊整合作戰發展。從戰機維修、無人機控制，到任務數據回傳與野戰部署，均需要能在極端環境下穩定運作的強固型裝置支援。

神基向美軍提供旗下V110強固機皇，取得美軍MIL-STD-810G軍規與IP65防水防塵認證，能於攝氏零下21度至60度環境中運作，搭配雙熱插拔電池設計，即使長時間執行任務也能維持運作不中斷，除了滿足一般任務，也可進一步作為無人機控制平台使用，符合現代軍用場域對行動化與多功能整合需求。

此外，神基指出，該裝置可穩固安裝於軍用車輛或任務載具中，在抵達現場後快速拆卸轉換為平板模式使用，並具備背光鍵盤、GPS、WWAN與企業級資料安全功能，強化野戰與高風險環境中的資訊穩定性與安全性。除了V110，旗下另一款F110強固型裝置，也與美國空軍合作進行客製化開發，以符合軍需品交接與爆炸品周邊環境對電磁波的嚴格規範，切入美軍特殊任務應用領域。

業界認為，隨著全球軍事體系持續推動數位化、無人化與分散式作戰，強固型裝置角色也逐漸從過往單純的工業電腦，進一步升級為前線任務節點。在國防預算持續擴張，以及美軍強化戰備韌性的趨勢之下，具備軍規認證與客製化能力的台廠，後續有望持續受惠相關商機。

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