愛文芒果甜甜價！還可能砍半 產量暴增3倍、外銷聖品

天氣穩定，生長條件有利，預計今年台灣的愛文芒果將迎來大豐收，但價格預計將下降50%。（本報資料照，記者吳俊鋒攝）

〔財經頻道／綜合報導〕由於台灣南部天氣穩定，生長條件有利，預計今年台灣的愛文芒果將迎來大豐收，但價格預計將下降50%。

過去兩年，台灣各地的芒果產區遭遇連續的寒流，加上晝夜溫差劇烈和降雨過多，導致芒果產量大幅下降。然而，農民表示，今年的天氣狀況相對穩定，使得產量得以大幅反彈。一些種植者估計，今年的產量可能是往年的3倍以上。

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攤商表示，以往愛文芒果剛上市都要上百元，150幾元、100多元都有，現在剩不到100元。

供應量的增加已經開始影響價格。過去兩年，由於產量有限，愛文芒果的價格一度飆升至每公斤約120新台幣（約3.80美元），預計今年價格將回落至每公斤50至60新台幣的正常水平。

Taiwan News報導，台灣的愛文芒果在海外依然很受歡迎，與日本、南韓、香港和新加坡等地均有穩定的長期供貨合約。果農盧旺昇說，台灣國內對芒果的需求也依然強勁，這意味著儘管產量大幅增長，價格不太可能暴跌。

芒果種植戶許惠玉表示，今年有利的天氣使芒果產量比去年增加了約50%，但也導致價格下跌了近50%。

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