財富自由秘密藏在「這一步」！70％存戶都漏掉了

研究發現，高達 70% 的人有儲蓄，但對這些資金沒有明確的目標。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕美國理財數位平台NerdWallet最近進行一項研究，分析 2000 多人的儲蓄習慣。研究發現，高達 70% 的人有儲蓄，但對這些資金沒有明確的目標。其實無論目標大小，設定目標都是邁向財富之路最關鍵的第一步。專家認為，人們不願設定目標的原因有很多，可能害怕失敗，或者害怕面對自己真實的財務狀況。

外媒《Kiplinger》報導，大多數人都會將一部薪水存起來，卻有很多人沒有為這些錢設定目標。NerdWallet最近進行一項研究，分析 2000 多人的儲蓄習慣。研究發現，高達 70% 的人有儲蓄，對這些資金則沒有任何明確的目標。

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報導指，如果沒有明確的目標，你的財務狀況就會變得模糊不清。第一金融諮詢公司總裁兼財務顧問韋伯恩（Greg Welborn）分析，人們不願設定目標的原因有很多，可能害怕失敗，或者害怕面對自己真實的財務狀況。

另一個常見的原因是自我懷疑。許多人認為自己永遠不會富有，那為什麼還要嘗試呢？此外，對許多人來說，設定目標似乎是一項艱鉅的任務。然而，無論目標大小，設定目標都是邁向財富之路的關鍵第一步。

現在，專家手把手教你具體作法。韋伯恩建議你不要害怕夢想，寫下想要在財務上實現的目標。或許可能無法立即實現所有目標，但從兩三個目標開始，可以為你的預算和支出設定目標，並改變你對金錢運作方式的看法。

新的視角也能有所幫助，並能帶來責任感。無論是財務顧問、預算APP，還是理財有方的親朋好友，有其他人與你一起努力實現目標，都能減輕你的壓力。

設定好幾個目標後，開設一個單獨的儲蓄帳戶來實現它們。這樣可以確保你的資金與主帳戶分開，避免資金在主帳戶中被隨意挪用。韋伯恩推薦高收益儲蓄帳戶，因為它們收益較高，而且不收取帳戶費用。

您可以設定發薪日自動轉帳。這樣，您就擁有了一個單獨的帳戶，可以清楚地看到資金流向，而且不必擔心這筆錢會用於日常開支。

設定目標是很好的第一步，但必須堅持到底，並且定期評估自己是否達成了目標，不妨每月或至少每季抽出一些時間來追蹤進度。即使沒有達成目標也不要氣餒，失敗是成功之母。例如，你可能要每年存2萬美元作為買更大房子的頭期款。然而，今年你只存了1萬美元。這並不意味著你失敗了，因為你仍然實現一半的目標，而且已做出一個對經濟有利的改變。

相較之下，那些漫無目的地存錢的人，很可能把一部分錢用於非必需開支，最終的存款金額可能遠低於你的預期目標。

總之，設定目標是成功儲蓄的基礎。透過寫下你的夢想，挑選出幾個，並將它們與具體的步驟結合，例如開設一個專門的存款帳戶，你就能將希望轉化為可實現的目標。

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