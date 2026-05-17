從餐飲業「轉職當Uber司機」 他不到1年翻身狂賺157萬元

William Parr轉行成為Uber司機，收入大幅提升。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報道〕美國一名男子在餐飲業工作26年後，因為無法承受通膨與生活壓力，決定轉行成為Uber司機，收入竟大幅提升。他承認，自己去年短短9個月內就賺進約5萬美元（約新台幣157萬元），收入甚至比過去在餐廳工作時高出數倍，也成功改善了家庭財務狀況。

美媒報道，居住在美國德州的威廉·帕爾（William Parr），目前將Uber司機視為全職工作。他過去曾長期在餐飲業工作，歷經洗碗、收桌與廚房內場等職位，最高時薪約15美元（約新台幣471元）。

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隨著近年美國通膨與家庭支出不斷增加，威廉·帕爾發現光靠餐廳收入已經難以支撐生活，因此決定投入Uber平台，希望獲得更高的收入與更彈性的工時安排。

威廉·帕爾表示，自己從去年4月至12月間，總收入約5萬美元。他舉例，今年母親節當天，他工作5個半小時，扣除油錢後進帳約130美元（約新台幣4089元），相當於時薪接近24美元（約新台幣755元），遠超過去餐飲業工資。

他最初駕駛福特商旅車，但後來因車輛機械問題，改換成可承載8人的豐田廂型車。由於當地有大型鐵路調車場，經常出現多人同行需求，因此他開始專攻Uber大型車服務。

威廉·帕爾承認，這類長途賺錢往返行程是他目前最多的工作內容之一。有些跨城市長途訂單，單趟甚至可收入260美元（約新台幣8179元），即使油費增加，收入仍比過去餐飲業高出。

身為聽障者，他坦言，工作上最大的挑戰其實是乘客溝通。為了解決問題，他利用即時語音轉文字App協助對話，並在車內張貼提示，主動告知自己是收聽障礙者。

威廉·帕爾表示，Uber不僅改善了他的收入，也讓他擺脫餐飲業長期高壓環境，擁有更多與陪伴家人的生活彈性。

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