美國成台灣最大貿易出口國 李淳：對中投資占比僅剩4％

中華經濟研究院經濟法制中心主任李淳。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣近年經濟表現亮眼，中經院經濟法制中心主任李淳今日在「2016-2026 本土政權執政總檢視」座談會強調，從2025年開始，美國取代中國，正式成為台灣最大的貿易出口國，去年美國占台灣出口值已逾30%，中國加香港是26%，對美出口超過對中出口，2025年對中投資僅佔台灣對外投資4%。

李淳指出，中國改革開放後，中共有一個非常強的企圖心，要讓世界都依賴中國，但中國絕對不依賴其他國家。以前常說「世界是平」的，2015年是全球化最高峰時期，成就了中國成為世界工廠，但2016年川普上任後、美中貿易戰等，外商開始從中國退潮。

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李淳談及，本土政權執政這十年，恰巧就是全球化被顛覆的十年，台灣對於機會掌握還不錯。台灣有彈性、有技術，台灣企業敏銳度夠，感受到大變化來臨，這裡指的不是數據變化，而是結構性的改變。

李淳進一步說，台灣進出口出現變化，台灣是大變化的受益者，未來20年更要找到機會。台灣要找到機會，要站在美國或中國哪一邊？答案非常簡單，就是台灣人未來必須由台灣人決定，誰有辦法讓台灣這樣做就是盟友，誰破壞這個就是敵人，答案已經非常明確。

李淳提及，台灣GDP過去10年在已開發國家都是名列前茅，近兩年經濟成長率7%以上，在世界排名第二、三名。歐洲人常問他「那台灣的問題是什麼？」自己回答有年輕人不滿房價高、少子化、傳統產業碰到瓶頸、地緣政治變化，這些問題跟許多歐洲國家是一樣的。

不過，李淳表示，最令人驚艷的是，台灣2016年出口總值2791億美元，2025年暴增到6407億元美元，預估台灣會進入世界前15大貿易國。且這15大是看台灣的出口值，如果把海外台商算進去，台灣應該可以進入前5大。即便只是台灣本土出口，近兩年也成長2倍以上。

李淳提及，另一個重大結構改變是，中國過去長期是台灣主要出口市場，也是第一大投資第，但是從2025年開始，美國追上取代中國，正式成為台灣最大的貿易出口地。去年美國占台灣出口值已逾30%，中國加香港是26%，對美出口已經超過對中出口。

李淳進一步說，上一次中國占26%是1999年至2001年，當時是全球化黃金期進入，歷經中國是對台最大投資地，現在已經回到全球化起飛前的狀態，而目前中國經濟現在有很大問題。

李淳示警，台灣在中國投資佔比仍高，對台灣是一個風險，自己估算台灣對中投資金額累計大概6000億美元，有台商認為逾8000億元，所以去美國投資2500億元其實是很少，如何有尊嚴慢慢退出中國，對台灣而言是一個經濟挑戰，現在仍有許多台商資金押在對岸，要在維護台灣安全之下處理它。2010年最高峰時，對外投資100元有84元去了中國，2024年降到只剩7.5元，去年掉到4元，亦即對中投資只佔台灣對外投資4%，已經明顯下滑。

李淳舉例，去中國是商業判斷，離開中國是一門藝術，台灣是最好的藝術家。對中投資占比一路下滑，其實從馬英九執政時期就開始，當時還有馬習會，企業早就感覺不對了。習近平是2012年上台，當時台商早就感覺到中國不會是全球供應鏈最適合的投資地點，早在川普上任之前。

他強調，美國要改寫以規則為主的秩序，美國所作所為最主要目的是要確保霸權，與中國戰略對抗並獲勝。攻打伊朗，也是美國要控制戰略資源，而全球只有日韓台歐被美國要求須對美投資。美中戰略對抗是長期的，習近平現在70幾歲，大概還會活10年，未來10至20年美中對抗態勢不變。

關於美中有辦法和解嗎？李淳認為，不可能！不管是「誰會誰」、「XX會」都不可能。中國的戰略是維持自主，要讓政治影響力投射其他國家。對美國等市場經濟的國家來說，中國威脅確實存在，一直都流露出侵略性。他建議，「中國不能作為台灣唯一的市場來源，必須降低對中國的依賴！」

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