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越南榴槤輸中價格大崩盤 1個月狂殺逾40％

2026/05/17 17:49

越南及泰國榴槤輸中價格大跌。示意圖。（路透）越南及泰國榴槤輸中價格大跌。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕越南及泰國榴槤輸中價格持續跳水，連最高等級的榴槤也撐不住。中國央視證實，越南金枕頭A級價格比上個月暴跌超過40%，每500公克批發價只剩19人民幣（以下同，約台幣87元），泰國金枕頭A級則為每500公克26.5元人民幣（約台幣122元），較上個月下跌11%，預期價格還會繼續跌。

中國央視財經17日報導，隨著榴槤大量上市，北京的榴槤價格也持續下探，北京最大農產品批發市場-新發地官網顯示，5月10日，泰國金枕頭A級的批發均價為每500公克為26.5元，比一個月前下跌11%，與去年同期持平。

越南榴槤跌勢最兇猛，金枕頭A級的批發均價為每500公克19元，比一個月前大跌超過40%，和去年同期相比降幅也超過30%。

北京新發地市場社區團購負責人何華新說，整體銷售較去年同期增加20%以上，很多國家的榴槤品種已經進來了，越南榴槤品種銷量現在成長動能比較強。水果批發商蘇文博也表示，近期榴槤價格下跌，銷售速度速度加快，每天平均到貨3車榴槤。

雲南供應鏈協會常務副會長張濤說，昆明最大水果批發市場-金馬正昌果品市場每天到貨量約600到800公噸，5月下旬泰國雨季結束，產量還會大增，可能會出現每公斤30元（約台幣138元）的榴槤，也就是每500公克只剩15元（約台幣69元）。

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