日媒：中國人不來日本反而好 加速「脫中」這3國遊客補量

圖為來自台灣的遊客正在參觀福島縣會津若松市的敦賀城。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府敦促其公民避免前往日本，然而，與人們擔心失去中國遊客會導致日本旅遊業停滯不前的擔憂相反，2025年赴日遊客數量達到創紀錄的4270萬人次，旅遊消費額也達到創紀錄的約9.5兆日圓。日本媒體17日報導，這項諷刺統計結果顯示：北京要求「避免前往日本」的呼籲，反而無意中加速了日本對中國的「擺脫依賴」。

儘管有北京「避免前往日本」的呼籲，赴日遊客數量仍然增加。去年11月，首相高市早苗將台灣局勢描述為「威脅日本生存的局勢」，中國政府對此反應強烈，並向其公民發出「避免前往」的呼籲，這實際上是對日本的經濟報復。

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日本雅虎財經周日新聞（17日）指出，先前曾有報導稱，這將對日本經濟，尤其是旅遊業造成重大影響，但實際上，它似乎對日本幾乎沒有影響。

2025年11月，彭博引述旅遊數據研究公司China Trading Desk的預報稱，日本旅遊業將受到負面影響。而事實上，來自中國的遊客數量已經開始下降。數據顯示，在中國政府呼籲國民避免非必要旅行後，約有30%的中國赴日旅遊預訂取消。該公司執行長巴特（Subramania Bhat）估計，到年底，旅遊消費損失可能高達12億美元。巴特甚至更進一步指出，如果中國遊客在2026年之前都停止赴日旅遊，累計損失可能高達90億美元。然而，實際數據出爐後，這項預測被推翻了。

中國遊客的減少被其他國家遊客的成長所抵消。根據美國旅遊業雜誌Skift今年1月發布的報告預測，2025年赴日外國旅客數量預計將達到創紀錄的4270萬人次，遠超過去年的3690萬人次。這一成長動能在今年也未見減弱。

根據彭博報導，即使在中國遊客持續低迷的情況下，2月份來自世界各地的赴日外國遊客數量，包括旅遊、商務等仍比上年同期增長6.4%。

然而，中國以外的其他市場依然強勁。南韓、台灣和美國遊客持續湧入。韓國遊客數量最為突出。根據NBC新聞報導，1月韓國遊客人數達118萬人次，較去年同期成長22%，創下單月遊客人數新紀錄。台灣遊客數量也增加了17%，達到69.45萬人次；美國遊客數量增加了14%，達到20.78萬人次。

主要市場的遊客數量普遍實現兩位數成長。因此，來自中國遊客數量的下降被來自鄰近亞洲國家的遊客數量的增長所抵消。

另一方面，來自歐洲、美洲和澳洲的遊客數量的成長提升消費總量。長途遊客的增加，尤其是那些停留時間較長、人均消費較高的遊客，推高人均消費總額。根據Skift預測，2025年全年來自歐洲、美洲和澳洲的遊客總數預計將增加22%。外國遊客在日本的旅遊總支出達到創紀錄的9.5兆日圓。

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