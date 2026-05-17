6旬夫妻存550萬退休砸錢環遊世界 如今「淚喊後悔」代價太殘酷

日媒以真實案例揭示，退休族群的大額消費若缺乏後續財務規劃，容易在短期內造成壓力。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多高齡者在退休後面臨「該保守理財，還是趁健康時享受人生」的抉擇。一對日本夫妻選擇後者，將畢生存款投入環遊世界的郵輪旅行，完成「一生一次的奢侈」，卻在回國後開始面對現實生活的財務壓力。

日媒報導，67歲的隆一（化名）與65歲的真由美（化名），在退休後他們決定踏上夢想中的「世界一周郵輪之旅」。這趟旅程原本只是退休紀念旅行的想法，卻逐漸演變成一次重大人生決策。

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兩人最終選擇參加數個月的豪華郵輪行程，費用約2000萬日圓（約新台幣393萬元），加上額外行程與準備支出，總金額接近2300萬日圓（約新台幣451萬元）。當時夫妻倆的總存款約2800萬日圓（約新台幣550萬元），已無房貸負擔，每月合計年金收入約24萬日圓（約新台幣4.7萬元），基本生活尚可維持，隆一表示「一輩子努力工作，只想在還有體力時完成一次夢想。」

郵輪旅程橫跨多個洲際港口，包括歐洲城市與南美地區。夫妻倆表示，這段時間是「沒有時間壓力、最自由的人生階段」。妻子特別珍惜旅途中拍攝的照片，經常反覆回看，形容這段經歷「像夢一樣」。

然而，回國後現實迅速回歸。夫妻倆發現帳戶餘額已降至約500萬日圓（約新台幣98萬元），心理壓力隨之增加。夫妻生活方式明顯改變。外食減少、購物更加精打細算，水電費支出也更加謹慎控制。

意料之外的支出接連出現，包括妻子膝蓋治療費用，以及家中熱水器損壞維修費，使原本有限的存款進一步承壓，妻子無奈後悔表示「偏偏都是花完錢之後才發生。」目前夫妻已重新規劃家庭支出，減少非必要消費，恢復以年金為基礎的節制生活。

這起案例凸顯高齡社會常見的財務兩難，是將資金留作安全保障，還是用於完成人生夢想。對這對夫妻而言，豪華郵輪帶來了無可取代的回憶，但也同時提醒他們，年金生活的壓力並不會因為夢想結束而消失。

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