知名理財專家勸「永遠不要貸款買車」 吞掉你財富的殘酷真相

理財專家Dave Ramsey說永遠不要貸款買車。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名理財專家Dave Ramsey在個人理財領域以立場強硬聞名，他對許多財務議題都有鮮明看法，其中之一就是「買車應該怎麼做」。他最強烈的主張之一非常簡單，就是永遠不要貸款買車。

利率低的時候也不行貸款買車；急需可靠交通工具的時候也不行；即使月供看起來可以承受，也不行貸款買。對Dave Ramsey而言，車貸不只是現代生活的一部分，而是一種讓你陷入債務、而車輛每天都在貶值的財務陷阱。以下是他堅持立場的原因。

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首先，車其實「不是你的」。你可能對新車感到興奮，在網路上滿是愛車照片，甚至會幫車取綽號，也常常洗車保養。但Dave Ramsey有一個相當直接的說法，如果你的車是貸款買的，那它其實不屬於你。

他的公司Ramsey Solutions在理財說明中表示「說清楚一點，你貸款買車時，其實並不擁有這台車。銀行（或貸款方）才是車的擁有者。他們只是允許你開車，只要你持續每月還款。」在他看來，在貸款還清之前，你只是替銀行「使用」這項資產，而不是建立真正的所有權或財富。他認為，這只是問題的開始。

汽車是會貶值的資產。Dave Ramsey在社群平台X上進一步說明他的核心觀點，車輛一離開展示間就開始貶值。他說「有引擎和輪子的東西都會貶值，而我無法接受貸款去買這種東西」、「因為它一直在貶值……你會被困在裡面。」在他看來，貸款買車等於用債務去買一個每天都在變便宜的資產，因此更好的做法是存錢，用現金買車，完全擁有它。

車貸如何「殺死財富」？為了說明車貸對財富累積的影響，Dave Ramsey舉例，如果每月有700美元車貸，那這筆錢就無法投入退休金或投資。他在節目中對來電者直言「如果你想一輩子都停留在中產階級，那就繼續有車貸吧。數學上來說，它會把你困在原地，阻止你成功。」在他看來，持續投資與零消費債務，是累積財富的基礎，而車貸正好破壞這兩者。

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