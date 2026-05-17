身價1800億卻超省、搶便宜！億萬富翁勸停止做「8件事」

美國知名投資人Mark Cuban。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，美國億萬富翁Mark Cuban是NBA達拉斯獨行俠老闆，也是知名節目《創智贏家》（Shark Tank）裡的知名投資人，2026年《富比士》估計他的淨資產為60億美元（約新台幣1888億元）。然而，在金錢觀上，Mark Cuban其實相當務實。他相信的是聰明投資，而不是為日常用品多花冤枉錢，也不認同為了虛榮心亂花錢，以下是Mark Cuban希望你停止做的8件事。

1.不要為日常用品過多花錢：隨著通膨再次升高，消費者在超市已經開始感受到壓力。Mark Cuban省錢的方法之一，就是大量購買牙膏、湯品等消耗品。大量購買通常更便宜，因此下次去賣場時，不妨多拿一組放進購物車。除了牙膏之外，衛生紙也是適合大量購買的商品。雖然可能有限購規定，但多買一包，也可能讓你在下次缺貨或供應鏈出問題時更有保障。

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2.不要背負高利率信用卡債務：Mark Cuban認為，沒有什麼比高利率信用卡債務更容易讓負債快速增加。他曾在節目中表示「如果你一直刷信用卡，你根本不可能變有錢。」如果你只繳最低應繳金額，且卡債利率很高，長期下來每年可能白白損失許多利息，影響退休儲蓄。

3.停止為訂閱服務亂花錢（尤其是沒在用的）：現在很多人會訂閱美妝盒、料理包、寵物玩具盒等服務，長期下來一年可能花掉數萬元。這些產品經常強調「超值」，但實際上很多最後根本沒使用，等於白白浪費錢。Mark Cuban曾建議，以「大學生生活模式」來控制不必要開支，也就是花得比賺得少，替退休生活建立更穩固基礎。

4.不要只存錢、不投資：Mark Cuban也鼓勵大家，讓錢發揮更大價值。與其把存款放在利息低得可憐的傳統銀行帳戶，他更提倡把資金投入能跑贏通膨的地方，例如指數基金或房地產。這種方式能讓資產更有效率地成長，並支持長期財務目標。

5.不要為了跟有錢鄰居比較而花錢：雖然身為億萬富翁有很多好處，但Mark Cuban認為，最不值得的事情，就是為了跟有錢鄰居或朋友比較而亂花錢。花大錢買名車、豪華旅遊，只是為了讓別人羨慕，最終只會讓自己陷入更多債務。

6.不要輕易背新的學貸：如果你考慮重返校園，Mark Cuban建議選擇學費較便宜、但課程相似的學校，而不是一味追求名校。他曾說「去便宜的學校就好。」畢竟，頂尖學校的碩士學位，費用可能不低。他表示，他當年選大學時，主要考量也是哪間學費最便宜。此外，他也建議考慮線上課程。雖然還是需要學費，但至少能省下每天通勤成本。

7.能自己做的事，就別花錢請人：即使身價驚人，Mark Cuban依然喜歡自己做很多事情，例如自己開車。雖然大部分人都不會有私人司機，但生活中其實還有很多能自己完成、進而省錢的小事。像是簡單的DIY工作，例如割草、掛畫、替冷氣或暖氣設備更換濾網等，其實很多人都能自行處理。

8.不要衝動消費：為了避免衝動購物，Cuban會遵守「24至48小時法則」。也就是說，如果你想買新iPhone或其他高價商品，至少先等一天到兩天再決定。如果過了這段時間後，你已經不那麼想買了，通常代表那只是衝動消費。

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