白宮發布007情報員宣傳照 川普配文「暴風雨前的平靜」！

白宮官方社交媒體帳號政治宣傳越來越注重電影化風格，最近發布一張風格化的圖片，將川朗普描繪成英國007情報員詹姆斯·龐德。（取自白宮X平台）

〔財經頻道／綜合報導〕週日，白宮發布了一張美國總統川普化身為虛構情報員詹姆斯·龐德的風格化圖片，進一步加強數位時代的政治宣傳。同時，在與伊朗持續緊張的關係中，華府在荷姆茲海峽附近保持高度軍事態勢。

白宮官方社交媒體帳號的政治宣傳越來越注重電影化的風格，最近發布一張風格化的圖片，將川朗普描繪成虛構的英國007情報員詹姆斯·龐德。

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該貼文於週日早上出現在X平台上，將總統描繪成007情報員，並配以本屆政府的標誌性口號「讓美國再次偉大」。

白宮決定採用流行文化符號，同時，總統也發表了一系列強硬聲明，而此時正值外交和軍事局勢高度動盪之際。

據報導，川普同時利用他的Truth Social平台發布了一張自己站在軍艦和即將爆發的風暴背景下的照片，並配文：「這是暴風雨前的平靜。」

隨著白宮計畫逐步解決，美國軍方正積極應對中東地區高度敏感的安全環境。根據美國中央司令部（CENTCOM）和美國海軍中央司令部/第五艦隊的官方聲明，美軍仍在執行對荷姆茲海峽附近的海上封鎖並監控商業交通。





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