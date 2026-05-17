豐田汽車擬砸632億元擴建德州廠 2030年啟動新產線

豐田汽車（Toyota）已申請批准在美國德州的現有製造廠區內新建一條汽車裝配線，計劃投資約20億美元。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，日本汽車大廠「豐田汽車（Toyota）」已向美國德州政府申請批准，計畫在美國德州既有生產基地增建全新汽車組裝產線，總投資金額約20億美元（約新台幣632億元）。

根據豐田汽車提交給德州主計長辦公室的文件顯示，這項代號為「奧卡計畫（Project Orca）」的投資案將落腳在德州人口第2多城市聖安東尼奧，預計於2026年底前動工，並以2030年正式投產為目標。

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報導指出，豐田汽車規劃投入約10.5億美元（約新台幣331.55億元）用於廠房與相關設施建設，另投入9.5億美元（約新台幣299.98億元）添購機械與設備，預計奧卡計畫將於2028年至2030年間創造約2000個新工作機會。

對於上述報導，豐田汽車回應表示，公司將持續評估全球製造布局，以確保維持競爭力並符合市場需求；此次投資也反映豐田汽車對北美市場、在地製造、就業及供應鏈的長期承諾。

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