怕淪下流老人重出江湖？3大誤判讓你更慘

退休族重返職場的因素很多，有些人是需要額外的收入補貼生活，有些人則打發時間。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕退休生活有時不如想像中那麼美好，或許需要額外的收入補貼生活，或許空閒時間太多，這些因素會讓人開始思考是否應該重返職場？專家建議退休族重返職場前，先釐清「這份工作可以為我帶來什麼？」、「新收入會讓我損失哪些東西？」、「我準備好迎接挑戰了嗎？」，問問自己這3個問題，以免淪為噩夢一場，得不償失。

美媒《kiplinger》報導，皮尤研究中心最近的一項研究發現，19.2%的65歲以上美國人仍在工作，原因可能是經濟需求或個人意願。退休後又重返職場的人，大多從事兼差打工、自由工作、諮詢工作以及參與零工經濟，工作內容包羅萬象，從共享汽車到外送，無所不包。

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報導說，重返職場或許對你很有吸引力，在此之前請先問自己以下3個問題，以免後悔。

1、這份工作為我帶來什麼？FlexJobs的職業專家弗拉納（Toni Frana）說，你重返職場的動機將決定尋找的工作類型，坦白說，也將決定你的幸福感，因此你應該問自己的第一個問題是：我需要這份工作為我帶來什麼。如果增加收入至關重要，那就優先考慮薪資和工時穩定的工作。如果目標是追求人生意義或靈活性，那就優先考慮自由職業。

2、我的新收入會讓我損失什麼嗎？美國大學高級專業講師布魯克納（Caroline Bruckner）表示，假設你重返職場並非缺錢，那麼你必須問自己的第二個問題是：這份工作會不會讓我付出比收入更多？

如果你去打工且收入足夠，會不會導致社保福利被徵稅或進入更高的收入等級？以及會不會導致你的醫療保費增加或迫使你花錢買工作服或交通工具？會對你的福利及所得稅產生不利影響嗎？布魯克納說，這些答案會因你的收入是否固定而大相徑庭。

3、我準備好迎接挑戰了嗎？你想重返工作崗位並不代表你就能日復一日地勝任工作。人生總會發生各種變故，那份夢寐以求的兼職工作如果過於耗費時間、精力或體力，很快就會變成一場噩夢。因此，你應該問自己的第三個問題是：我能應付這個挑戰嗎？

布魯克納說，「我見過一些退休人士努力重返職場做兼職，但由於身體上的限制而面臨挑戰。而且，根據工作性質的不同，我也見過一些年長的客戶缺乏信心駕馭數位世界。」

專家強調，無論從情感上或經濟上，每個人都希望擁有幸福健康的退休生活，而不是從事一份迫使你長時間工作或造成過度壓力的工作。如果你問自己前述3個問題並遵循專家建議，離實現目標就更近了一步了。

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