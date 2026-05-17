美恐促成英特爾與三星合作？研調疾呼台灣不能只仰賴台積電 快做1事迎戰

研調指出，若美韓建立晶片聯盟，甚至促進英特爾和三星之間的合作，台灣可能會面臨挑戰。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕半導體產業研究機構《SemiVision》指出，如果美國和南韓在未來10年內建立更深層的晶片聯盟，甚至促進英特爾和三星之間的合作，台灣可能會面臨前所未有的結構性挑戰。對台灣而言最重要的警示是：台積電是一家實力非常強大的公司，但台灣的半導體產業不能只依賴台積電的實力，而是成為最難繞過的製程、最有價值的合作夥伴，以及在全球AI硬體市場中最能創造價值的核心平台，讓全球AI產業離不開台灣。

《SemiVision》發布長文解析如果美韓建立下一個晶片聯盟，台灣如何迎戰？文章指出，過去30年間，全球半導體產業建立在高效率的專業化模式之上；美國掌控晶片設計、EDA、IP和終端平台生態系統。台灣成為先進晶圓代工和封裝中心；南韓主導DRAM、NAND和記憶體供應；日本在材料和設備領域保持關鍵地位；中國則提供了龐大的電子產品製造能力和終端市場需求。

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隨著全球化進程的後退、出口管制的加強以及AI基礎設施成為國家實力核心要素，半導體不再只是商業競爭，而是演變為國家安全、供應鏈主權、AI運算部署和產業控制等多方面博弈的綜合性競爭。

如果美韓在未來10年內建立更深層的半導體戰略聯盟，甚至可能促進英特爾和三星之間的合作—，台灣可能會面臨前所未有的結構性挑戰。大約在2027年，美國可能會推動三星和英特爾等美國公司進行更實質的合作。這種觀點值得關注，因為它符合目前半導體區域化的邏輯。

文章說，如果這兩家公司在美國政策框架下合作，華盛頓獲得的不僅是額外的晶圓產能，更是一種能夠支援美國及其盟國供應鏈系統內人工智慧和高效能運算的替代架構。

對美國而言，這是一個理性的戰略選擇。即便台灣仍然是值得信賴的合作夥伴，華盛頓也不能長期依賴最關鍵的AI運算製造集中在一個地區。從國家安全角度來看，美國將繼續尋求第二供應商。

對南韓而言，與美國深化合作可帶來技術取得、市場機會、政策保障和地緣政治安全。對三星而言，來自美國政府和主要美國客戶的支持，有助於其重塑在先進邏輯和AI供應鏈中的戰略地位。因此，美韓同盟並非抽象的政治口號，而是具有清晰的產業邏輯。

南韓的記憶體優勢使其在與美國AI晶片公司、雲端服務供應商和伺服器平台供應商的談判中擁有天然的議價能力。如果美國邏輯晶片公司需要第二條供應鏈，如果美國政府需要安全的國內和盟國產能，如果南韓記憶體公司需要更深入地進入AI市場，那麼美韓合作就不是偶然的，而是戰略利益的交會。

研調認為，未來10年半導體領域的競爭並非台積電和三星之間的過程競賽，也並非英特爾能否在先進製程節點上迎頭趕上的問題，而是全球AI基礎設施控制權的重新分配。（路透）

台灣需掌握AI基礎設施控制權

對台灣而言最重要的警示是：台積電是一家實力非常強大的公司，但台灣的半導體產業不能只依賴台積電的實力。這並非否定台積電的價值，而是指出了台灣產業模式所面臨的下一個結構性風險。

文章強調，台灣不能被動地等待其他國家結盟後再採取行動，必須主動建構自己的產業聯盟。在AI時代，最重要的問題不僅僅是向客戶出售能力，而是將客戶、應用程式、平台和供應鏈嵌入更深層的相互依賴關係中，這是台灣未來10年最重要的問題之一。

文章指，台灣需要的是產業基金，而非僅是個別企業的投資。如果台灣能夠建立一個由龍頭企業、政府基金、產業銀行和國際客戶共同支持的半導體戰略投資平台，就能有系統地培育下一代關鍵供應鏈。

這個平台無需僅由台積電一家承擔，也不應成為單一企業的負擔。更務實的做法是從國家產業戰略出發，將台積電的技術願景、台灣的系統製造能力、材料和設備創新以及國際客戶需求相結合，建構聯合投資、聯合驗證和聯合應用的機制。

文章認為，面對潛在的美韓同盟，台灣不應陷入簡單的敵友對立思維。南韓是台灣的競爭對手，但也是全球半導體生態系統中不可或缺的一部分。美國是台灣最重要的客戶和安全夥伴，但也會基於自身利益繼續推動供應鏈多元化。台灣的真正任務不是阻止其他國家合作，而是讓自己成為任何合作框架中不可或缺的一環，這意味著台灣必須推行「系統化」。

首先，台灣必須將其晶圓製造優勢拓展至先進封裝與系統級整合領域。其次，必須加強儲存、光電子、材料、設備、電源和散熱解決方案等薄弱環節。第三，必須與美國主要終端平台公司建立深度合作開發關係。第四，台灣的供應鏈必須從被動接受訂單轉變為聯合制定規格、聯合架構設計和聯合價值分配。最重要的是，台灣的產業政策不能只停留在土地、水、電力、補貼和人才供給方面，而必須轉向全球聯盟策略。

此外，台灣這一代需要一位「諸葛亮」，一位能夠規劃和協調全局的人。競爭對手不再是單一公司，而是國家級產業聯盟。戰場也不再是單一的流程製程，而是AI基礎設施、生態系統、資本市場和地緣政治的綜合舞台。

文章表示，台灣真正的風險不在於競爭對手變得更強大，而是它用舊地圖打新戰場。美韓能否真正建立深度半導體聯盟仍不明朗。這取決於政治因素、企業利益、技術成熟度和國際環境。但這項警告本身已足夠重要。

這提醒台灣，未來10年半導體領域的競爭並非僅僅是台積電和三星之間的過程競賽，也並非英特爾能否在先進製程上迎頭趕上的問題，而是全球AI基礎設施控制權的重新分配。

文章總結，台灣半導體產業不僅要維持全球最強製造基地的地位，還要成為最難繞過的製程、最有價值的合作夥伴，以及在全球人工智慧硬體市場中最能創造價值的核心平台。這才是台灣應對美韓半導體聯盟警告所需的真正突破性策略。

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