女股神兩天拋售10萬多股台積電股票 落袋為安

女股神伍德的Ark基金在5月14日和15日共出售10萬0549股台積電股票，價值約4060萬美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕方舟投資（Ark Investment Management）執行長、女股神伍德（Cathie Wood）以積極交易持股而聞名，有時在市場大幅回檔時拋售股票。根據方舟投資的每日交易訊息，伍德的Ark基金在5月14日和15日共出售10萬0549股台積電股票，這些股票價值約4060萬美元（台幣12.8億元）。

5月15日，半導體股票遭遇大幅回調，iShares半導體ETF（SOXX）下跌約4%。在這次拋售潮中，伍德拋售了台積電價值數千萬美元的股票。

請繼續往下閱讀...

台積電是全球最大的半導體代工廠，也是輝達的主要供應商。今年以來，台積電的股價已上漲約35%，因為投資者押注半導體市場將大幅成長，該公司在人工智慧供應鏈中的作用也將不斷擴大。

根據路透報導，台積電在5月14日舉行的技術研討會前的簡報資料中透露，該公司預計到2030年半導體市場規模將達到1.5兆美元，超過先前預測的1兆美元。

台積電已成為人工智慧產業的關鍵製造商，因為如果沒有台積電的晶片製造和先進封裝技術，大多數先進的人工智慧晶片都無法大規模生產。

2025年，伍德基金的旗艦基金Ark Innovation ETF上漲35.49%，遠超同期標普500指數17.88%的漲幅。今年迄今為止，伍德基金的旗艦基金Ark Innovation ETF跌了3.81%，落後於標普500指數超過8%的漲幅。

截至5月7日，根據晨星公司的數據，Ark Innovation ETF的五年年化報酬率為-6.25%，而同期標普500指數的年化報酬率為13.80%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法