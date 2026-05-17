藍營轟聶永真綠營御用設計師 經部前官員還原事實

經濟部組改2023年9月正式掛牌，也同步推出新版logo，呈現當代視覺設計美學。經濟部前官員表示，是設計案上呈後才知道是由聶永真操刀。（記者廖家寧翻攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕近期台電企業識別設計案鬧得沸沸揚揚，藍營狂轟知名平面設計師聶永真包辦經濟部與所屬單位的LOGO設計案，簡直是綠營御用設計師。對此，知情前官員表示，針對經濟部本部Logo設計案，事實上直到LOGO設計完成，包括前經濟部長王美花在內的官員才知道原來是聶永真的設計。

中時報導引述爆料指，台電、中油、台糖、台水的四大國營事業全面企業識別優化LOGO改造都是前經濟部長王美花一手主導，而王美花偏好知名設計師聶永真，所以下屬迎合長官品味、看臉色，變相成為「限制性招標」。

請繼續往下閱讀...

針對王美花一手主導logo設計案的說法，經濟部前官員表示，回顧2023年6月經濟部組織法通過三讀，很多單位因此改動，例如工業局更名為產發署，加工出口區管理處整併為園區管理局等，隨著組織功能的整併調整，因此提出一個新的視覺跟設計是好的時機，當時委請台灣設計研究院（設研院）針對組改後的Logo調整提供意見諮詢，也是基於對設計專業的尊重。

前官員坦言，經濟部有機會更新Logo是一個很好的美學教育機會，回顧當時，經濟部同仁首次把Logo簽上來時，其實內部有一些修改建議便詢問是否有調整空間，這時候負責的公務同仁才說，「這是聶永真老師的作品」，所以王美花事前其實根本不知道這是聶永真的作品，遑論所謂偏好或指定，後續也感謝聶永真聆聽反饋後也做了一些調整。

該篇報導更控訴王美花總是對各單位與國營事業各種「嫌醜」，前官員表示，不認為王美花意在嫌棄，而是希望更用心，讓美學能從一些小地方做起，例如南門市場等全台各地傳統市場的美學升級，也是經濟部商業署投注資源輔導的案例，民眾去逛街買菜也可以感受到更為便利且舒適的環境與路線設計，或是重要的觀光景點中調整生鏽老舊的形象擺設，還是辦理重大活動時，換掉那些一用再用、連上一場的膠痕都還在的紅布條。

設研院前身是台灣創意設計中心，由經濟部在2003年成立，宗旨是輔導產業導入美學設計，設計研究院在2020年正式成立，隸屬於經濟部產業發展署，執行業務除每年籌辦金點設計獎徵獎外，也協處各部會執行工業設計美學相關業務。

舉例而言，經濟部商業署2024年辦理的「商圈脈動」計畫，由位於台南、彰化及高雄的4個商圈改造示範先行，也是委託設研院串連設計師資源，依照每個商圈獨有的文化特色，打造「街廓品牌美學」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法