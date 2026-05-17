金價單週重挫近4%，法人看短線修正、長線看漲。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美伊戰爭帶動油價飆漲影響，美國4月CPI與PPI創3年新高，在荷姆茲海峽仍未完全解禁的情況下，投資人預期高利率恐將維持更長久時間，近一週美國十年債殖利率大漲10個基點，黃金週跌幅重挫近4%，目前在每盎司4500美元附近震盪，不過，法人認為，金價短線修正、長線依舊看漲。

期元大S&P黃金 （00635U） ETF研究團隊認為，市場從對降息的期待轉為不再抱持希望，降息預期的修正是造成先前金價下跌的頭號兇手，不過，針對預期修正的調整通常是短時間的行為，近來黃金行情受到利率波動的影響已逐漸淡化；至於近期金價下跌的主因，是亞塞拜然國家石油基金、土耳其、俄羅斯等黃金長期買家，因幣值過度貶值、通膨嚴重而必須暫時賣出黃金來籌措資金，同時，市場以為全球央行將由買方轉為賣方，但根據世界黃金協會的統計，央行及政府機構的買盤不僅未見減少，反而還逆勢增加，顯示在價格修正與地緣動盪中，全球央行並未退縮，反而展現對黃金作為「終極避險資產」的強大信念。

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多數投行皆看好黃金後勢，高盛、美銀、瑞銀等均認為金價將回升至5000美元以上，德意志銀行及摩根大通更是看好年底前有望站上6000美元，主要理由在於央行持續性買盤、主權債務危機以及資產配置需求等；不過，期元大S&P黃金 （00635U） ETF研究團隊也要提醒投資人，近期貴金屬市場波動大增，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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