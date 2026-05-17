品牌差點一夕崩盤！她卻靠1招逆襲 意外爆紅單日狂賺94萬

Kelly Bozigian的品牌創下單日3萬美元銷售紀錄，平均每70秒就賣出一件商品。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一間手工飾品品牌，在準備開設旗艦店當天，突然收到商標侵權訴訟通知，差點一夕崩盤。然而，創辦人不但沒有被擊倒，反而把這場危機變成最成功的行銷操作，短短6週內讓品牌聲量暴增，更創下單日3萬美元（約新台幣94萬元）銷售紀錄，平均每70秒就賣出一件商品。

外媒報導，美國創業家Kelly Bozigian於2024年創立手工飾品品牌「Coastal Caviar」，主打可自由搭配的吊飾項鍊與手鍊，靠著TikTok迅速爆紅。品牌在獲得知名網紅Alix Earle推薦後，短短上線1個月，就靠TikTok帶來超過10萬美元（約新台幣315萬元）銷售額。

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Kelly與丈夫Colt Bozigian原本正準備在南卡羅萊納州開設首間旗艦店，沒想到就在拿到店面鑰匙當天，卻收到知名珠寶品牌寄來的訴訟通知。對方指控「Coastal Caviar」中的商品涉及商標侵權，因為Lagos早在1992年就已註冊相關珠寶商標。

Kelly坦言，收到通知當下感到「徹底崩潰」，甚至以為品牌即將結束。她表示，由於品牌早已靠社群媒體建立高度知名度，若被迫改名，恐怕會讓整個事業直接歸零。

夫妻倆原本打算與對方對簿公堂，但在經過約2個月法律攻防後，他們發現公司根本無法承受高額訴訟成本。就在這時，Kelly突然產生一個念頭「既然這場危機躲不掉，不如把它變成內容創作的契機。」

於是，他們開始將整起訴訟、改名過程與品牌重塑，全部公開分享到TikTok與社群媒體上，甚至刻意加入幽默元素，吸引粉絲參與討論。Kelly表示，他們意識到，真正支撐品牌的，其實不是名字，而是一路陪伴品牌成長的社群。

最終，夫妻倆決定將品牌正式改名為「Club Coastal」，並在短短6週內完成整個品牌重塑，包括招牌、包裝、店面設計與社群內容全面翻新。

沒想到，這場原本被視為「毀滅性打擊」的危機，反而讓品牌人氣更上一層樓。Club Coastal的TikTok粉絲數，從8萬人暴增至接近12.5萬人，品牌在宣布訴訟與改名後的6週內，整體銷售更成長114%。

如今品牌單日營業額突破3萬美元，平均每70秒就賣出一條吊飾項鍊，刷新品牌紀錄。Kelly表示，這次經歷徹底改變她對社群行銷的看法。她認為，不管發生的是好事還是壞事，只要願意真實公開，都有機會變成最強大的內容與品牌故事。她也坦言，有時候最糟糕的事情，反而最容易創造出最吸引人的內容。

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