擁1700萬資產堅決不給兒孫！74歲阿公「不惜斷絕關係」的背後真相

日本高齡者資產集中問題日益受到關注。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕74歲、坐擁9000萬日圓（約新台幣1767萬元）資產，卻堅決「死前一毛不留」！日本一名前金融業高層展開瘋狂「資產歸零計畫」，每天搭計程車、吃高級料理，只為在90歲前把錢花光，最終甚至因此與親生女兒形同決裂。

日媒報導，現年74歲的修司（化名）獨居於東京的高級公寓，過去曾任大型信託銀行高階主管，專門負責富裕客戶的遺產與資產規劃。3年前妻子過世後，他手上擁有約9000萬日圓金融資產，加上每月約28萬日圓（約新台幣5.5萬元）年金收入，基本生活完全不成問題。

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由於日常開銷幾乎都能靠年金支付，修司開始計算如何在90歲時「剛好把9000萬花完」。他將資產除以剩餘19年人生，得出每月可額外花費約40萬日圓（約新台幣7.9萬元）的結論，並正式展開自己的「資產歸零計畫」。

如今，他出門幾乎只搭計程車，每週數次前往高級餐廳享用超過1萬日圓（約新台幣1963元）的午餐，每月還固定入住高級溫泉旅館。他表示，比起買名車或名錶留下資產，自己更想把錢花在「人生體驗與時間」上。

修司坦言，這樣的做法在外人眼中或許像是揮霍，但其實是經過精密計算的人生規劃。他認為，錢本來就是為了使用，而不是死後留下數字。

修司有一名45歲女兒和一名42歲的兒子，然而，這套「花光哲學」卻讓他與女兒徹底翻臉。事情起因於女兒曾向他提及孫子的私立中學學費與買房需求，但當修司明確表示「自己的財產會在自己這一代全部用完」後，女兒便突然停止聯絡，雙方形同陌生人。

修司坦言，雖然女兒沒有直接開口要錢，但他能感受到對方早已把父親的財產納入人生規劃，這讓他感到相當失望。

儘管外界可能認為他對孩子過於冷酷，但修司認為，真正殘酷的其實是「遺產造成的家庭戰爭」。他透露，自己多年來處理過大量富豪遺產案例，看過太多兄弟姊妹為了遺產反目、互相爭奪，甚至失去人生動力的情況。他認為「如果沒有遺產，就沒有爭產問題。讓孩子靠自己活下去，才是父母最後的責任。」

報導指出，日本目前約1700兆日圓（約新台幣334兆元）的個人金融資產中，有約6成掌握在60歲以上高齡者手中，高齡者資產集中問題日益受到關注。

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