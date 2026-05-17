川習會落幕，法人看「尾端風險」短期內顯著降溫。（法新社）

〔記者張慧雯／台北報導〕川習會落幕，法人認為，以目前相關資訊研判，此次會議有助於降低短期美中失控風險，但並未改變雙方在台灣、科技管制、產業安全與地緣政治上的結構性競爭，對市場而言，短期可視為風險溢價下降。

元大投顧認為，從川習會釋出的訊息顯示，美中雙方正嘗試將過去一年快速升高的對抗關係重新納入可管理框架，中國方面強調「建設性戰略穩定」與台灣紅線，顯示北京希望透過元首外交降低外部壓力，並要求美方在核心利益上保持克制，美國方面則聚焦農產品、能源、投資與部分關稅調整，凸顯川普政府仍以交易式外交作為主要談判模式。

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元大投顧表示，此舉凸顯雙方試圖在關鍵分歧中藉由高頻率的溝通機制建立一套「競爭護欄」，年底前市場面臨的「尾端風險」短期內已顯著降溫。

值得注意的是，川普已在北京國宴上邀請習近平於9月24日訪問白宮，倘若真的成行，今年還有11月川普赴中國參加APEC、12月的G20會議等，假設這四場互動都成真，代表美中關係進入一個「高頻峰會管理」階段，這雖並不等於雙方矛盾消失，但意味著雙方都認為需要透過元首層級頻繁接觸來控制風險。

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