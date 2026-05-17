火速結案!南亞處分南電案落幕133億元落袋。（擷取自重大訊息）

〔記者張慧雯／台北報導〕南亞（1303）處分南電（8046）案因依規定二次公告，被市場誤認為「二度加碼」，南電股價從「準千金」一路下滑，上週五更跌破800元大關，以786元作收，跌破800元關卡，南亞於15日傍晚公告，1萬9385張南電已全數處分完畢，總計逾133億元落袋，市場認為「火速結案」，對南電股價反而是好事。

3月11日南亞董事會決議處分1萬9385張南電，執行期間為3月12日至12月31日，不過，5月5日傍晚南亞又公告申報轉讓5959張，市場譁然，以為南亞要二度處分南電持股；南亞喊冤表示，只是依規定公告上次處分案的剩餘額度，沒有加碼，同時處分南電不會認列處分利益，也不影響每股稅後盈餘（EPS），而是會列入未分配盈餘，對照15日公告，「處分利益」項下顯示「不適用」，而此次處分案結束後，南亞還持有南電超過39萬張、持股比例為60.97%。

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市場人士則肯定，南亞對於南電股票的處分案能火速結案，其實對南電與南電來說都好事，雖然此次處分落袋133億元，比先前預期的170多億元還少，且南電每日成交量都超過萬張，南亞處分約1.9萬張的南電並無「龐大賣壓」的問題，然而南亞不趕快公告處分結束，市場對南電永遠都存著「賣壓出籠」的疑慮，火速結案反可避免許多紛擾。

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