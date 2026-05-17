IPO前夕 SpaceX啟動1拆5股票分割

馬斯克旗下太空科技公司「SpaceX」在IPO前夕啟動1拆5股票分割。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空科技公司「SpaceX」在IPO前夕啟動1拆5股票分割，以降低每股價格並提升投資人參與的可及性。

據知情人士透露，SpaceX已透過電子郵件通知股東，將執行1股拆成5股的股票分割。股票分割完成後，SpaceX每股公允市價將由原本的526.59美元（約新台幣1.66萬元）調整至約105.32美元（約新台幣3326元）。此次股票分割預計於5月18日當週展開，並在5月22日前完成。

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對於相關消息，SpaceX尚未立即回應媒體置評請求。

報導指出，SpaceX最快可能於本週公開提交IPO申請文件。由於市場高度關注，加上公司執行長馬斯克長期在散戶投資人中具有號召力，市場預期其股票上市後將吸引大量零售資金流入。

此外，SpaceX規劃最快於6月初展開IPO路演，並可能於6月11日完成定價，6月12日正式掛牌上市。

目前SpaceX已秘密遞交上市申請，計畫募資最高達750億美元（約新台幣2.36兆元），公司市值則可能超過2兆美元（約新台幣63.15兆元）。若順利完成，SpaceX將創下史上最大規模IPO紀錄。不過，相關細節仍可能隨市場條件調整。

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