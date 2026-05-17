主動式ETF績效大爆發!海外跑贏台股。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕主動式ETF今年超夯，統計今年以來海外主動式ETF績效更勝一籌，主動統一全球創新（00988A）報酬率翻倍、元大AI新經濟（00990A）報酬率站上8成，台股主動式ETF則以6至7成緊追，雙雙持續成為盤面焦點。

統計今年以來至5月14日為止，00988A報酬率超過100%、00990A報酬率82.1%，主動統一台股增長（00981A）報酬率達78.5%、主動復華未來50（00991A）報酬率76.8%、主動第一金台股優（00994A）報酬率76.5%、主動群益科技創新（00992A）報酬率75.6%。

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法人分析，主動式ETF不僅要看台股，海外主動式可參與的飆股更多，原因在於海外主動式ETF的投資範圍更廣，可投資更多台股ETF不能投資的強勢股，以00990A、00988A主要持股Lumentum、SanDisk為例，Lumentum今年以來8度單日漲幅超過10%，最多單日上漲16.5%，股價從386美元直衝千元以上，SanDisk今年以來更11度單日漲幅超過10%，最多單日大漲27.6%，這些股票沒有漲跌幅限制，漲勢更加驚人。

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