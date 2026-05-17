韓股閃崩拖累台股殺盤 法人看多頭格局未變、勿追高殺低

韓股閃崩拖累台股震盪收黑，法人看多頭格局未變、切莫追高殺低。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股上週五以跳高盤開出，昔日股王大立光（3008）強勢直奔漲停，大盤再創歷史新高，來到4萬2400點之上，孰料，韓股因三星罷工案談判破裂而閃崩，引爆台股也出現瘋狂殺盤，法人表示「最大的利空就是短線大漲」、「漲多之後鬼故事就多了」，呼籲投資人切莫追高殺低。

上週五盤中高低震盪超過1400點，終場指數下跌579點、以4萬1172點作收，不僅投資人跌破眼鏡，市場更預料不少當沖投資客會「死得很慘」；法人認為，雖然市場有雜音，但基本面多頭格局並無變化，唯一利空就是「漲太多」，大漲後任何風吹草動都可能引發恐慌性賣壓。

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玉山科技島基金人王偉哲指出，不論從美國或台灣企業營收與獲利來看，這波AI帶動的多頭是反映真實需求面，包括觀察AI獨角獸如OpenAI或Anthropic的年化營收高速翻倍成長，反映AI需求真實並非炒作題材，而非無基之彈。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄也表示，在全球經濟面臨利率高檔震盪與地緣政治風險升溫之際，科技產業卻逆勢展現強勁成長動能，AI不僅是短期題材，更是未來5-10年驅動全球產業升級的核心引擎，其中台灣AI供應鏈具備關鍵地位，投資價值浮現。

元大投顧認為，台股走勢銳不可擋，不過觀察成交值於創下天量（1.524兆元）當日後，已7個交易日未能再突破新高，顯示追價意願有轉弱現象，由於市場開始產生過熱雜音，造成每日波動幅度擴大，籌碼狀況不如想像中穩定，此點不可大意，台積電股價高檔震盪，尾盤卻常演出豬羊變色戲碼，外資進出攸關台股強弱。

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