李在鎔公開道歉滅火 三星工會：週一重啟薪資談判

三星勞資談判陷入僵局，三星工會計畫在5月21日發動為期18天的罷工行動。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，南韓三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔週六（16日）就公司內部緊張局勢引發外界擔憂公開道歉後，三星工會宣布，將於本週一（18日）與資方重啟薪資談判。

綜合媒體報導，三星勞資談判陷入僵局，三星工會計畫在5月21日發動為期18天的罷工行動。部分業界人士警告，若罷工影響三星晶片產線運作，直接與間接損失恐高達100兆韓圜（約新台幣2.11兆元）。

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李在鎔週六結束日本商務行程返抵首爾後，針對三星內部問題引發全球客戶與社會大眾的不安與憂慮公開致歉。他強調，三星所有員工都是同一團隊的一員，應集思廣益、朝共同目標前進。

在李在鎔發表道歉談話後不久，三星工會隨即發布聲明指出，工會將於18日在政府調解人主持下，與資方重啟薪資談判。工會並透露，資方已更換談判代表，雙方也預計於16日晚間另行舉行個別會議，但未進一步說明會談議程。

對於相關報導，三星方面則拒絕置評。

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