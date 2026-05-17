羅伯特清崎：企業家最重要的資產並非金錢 是「這2項東西」

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）認為，企業家最重要的資產是「持續學習的大腦」以及「強大的顧問團隊」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）認為，企業家最重要的資產並非金錢，而是「持續學習的大腦」以及「強大的顧問團隊」。

羅伯特清崎今（17日）稍早在社交平台X發文指出，成功的企業家應建立完整的顧問陣容，包括簿記員、會計師、律師、行銷經理、產品開發人員、銀行家，以及黃金白銀與股票債券經紀人等，作為企業經營與投資上的專業支援。

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羅伯特清崎表示，「沒有任何人是一座孤島」，並認為傳統教育體制往往將合作視為「作弊」，將犯錯視為應受懲罰，因而不利於培養實務能力與團隊合作精神。

羅伯特清崎也引用古羅馬哲學家兼皇帝奧理略（Marcus Aurelius）的名言指出，「接受命運安排給你的一切，並全心全意地愛那些命運讓你相遇的人。」，他認為，顧問團隊的整體表現，往往能勝過單打獨鬥的天才型人物。

羅伯特清崎並表示，自己的顧問團隊多年來始終陪伴在側，即使在他從受薪階級轉型為企業家的過程中，團隊成員仍一路支持。他認為，成功且富有的企業家，往往會慎選顧問，並長期維持彼此的合作關係。

最後，羅伯特清崎鼓勵尚未建立顧問團隊的人，可以把他的名單當作參考，開始尋找與面試合適人才，並呼籲人們不要成為那種「自以為知道所有答案」、不敢作弊也不敢犯錯的學校老師。

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