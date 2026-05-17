「韓台日」居亞洲最強三大股市 惟短線震盪將加大

根據統計，「韓台日」今年居亞洲最強三大股市，不過，法人預估，短線震盪將加大（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，今年以來截至5月15日為止，「韓、台、日」是亞洲最強的三大股市，包括：「南韓」累計大漲77.81%、「台灣加權」上漲42.15%、「日經225」上漲21.99%，大幅領先其他亞洲國家。投信也提醒，指數波段已漲多，逢高獲利了結賣壓漸增，預期短線震盪將加大、投資人要「居高思危」。

投信法人指出，「川習會」釋放穩定積極訊號，加上多家科技巨擘陪同川普前往中國，引發市場對後市商機的想像空間，美股科技大廠與半導體股全面勁揚，帶動標普500與那斯達克指數，再寫歷史新高。

請繼續往下閱讀...

其次，MSCI半年度權重調整，台股「再見」三大指數權重齊步調升，激勵台股持續攻高；其中，15日早盤再創4萬2408歷史新高點，唯在波段漲多下，逢高獲利了結賣壓漸增，收盤反向大跌579.39點，4萬2000點關卡、再度失守。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）魏永祥表示，台股在屢創新高乖離再放大，加上融資餘額大增至4900億以上，籌碼漸趨凌亂，預期短線震盪將加大。

魏永祥指出，後市可關注三大變數：第一、伊朗戰事是能真如川普所言，雙方可盡快達成協議並恢復荷姆茲海峽的自由通行，如此全球的能源危機才能獲得真正的解除。

第二、美台企業財報持續公布當中，目前已公布的企業獲利與營運展望大多優於預期，第二季財報完整公布後，法人圈是否再上修對2026~2027年獲利預估，此對美台股市後續，是否持續上漲的關鍵因素

第三、川習會後美中二國未來的貿易互動關係之變化。

對此，魏永祥表示，就產業發展趨勢分析，4月以來美系AI新創公司如Anthropic將其Claude模型由固定訂閱制改為以Token（算力）方式收費、Blackwell GPU租賃價格持續上漲等現象來看，AI變現能力已變得更為真實，此對美系雲端大廠持續增加AI資本支出將形成更有利的推力。

預期未來幾年，AI資本支出將持續雙位數增長，台系AI供應鏈處於核心位置，可望帶動台股企業獲利成長，AI產業展望可說是一片大好，有利台股中長多行情，可利用短線的回檔修正，分批逢低布局。

在類股操作上，台新投信表示，建議布局三大族群，包括：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB、CCL、銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：設備、材料、廠務等；三、漲價概念股、低基期族群。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法