他因1個玩笑意外創業 第1年收入衝破3000萬樂翻了

麥卡洛克（Abigail McCulloch）創業第一年收入就達100萬美元。（圖取自Abigail McCulloch 領英）

〔財經頻道／綜合報導〕麥卡洛克（Abigail McCulloch）就讀賓州大學華頓商學院研究所時，迷上板式網球（Padel），有一天打完球開車回家時，感嘆自己需要想想人生該何去何從。當時朋友開玩笑說：「你應該開一家板式網球俱樂部。」麥卡洛克一聽立刻著手創業，為了衝刺事業甚至決定休學，創業才1年就交出100萬美元（約台幣3140萬）的成績單，她開心的說，俱樂部很成功，對未來信心滿滿。

《商業內幕》披露麥卡洛克的創業過程。麥卡洛克說，進入華頓商學院研究所後，想嘗試一些新鮮事物，也想認識一些新朋友。於是開始和一群同學打板式網球，球技雖不算頂尖，但立刻就愛上這項運動，也非常享受熱情的社交氛圍。

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有一天打完板式網球開車回家時，麥卡洛克感嘆自己真的需要好好想想人生該何去何從。當時有人開玩笑說：「你應該開一家板式網球俱樂部。」聽到這個建議，麥卡洛克立刻笑了，而且很快著手制定計劃並進行市場調查。

為了籌集創業資金，麥卡洛克申請了賓州大學主辦的一個創業加速器項目，且獲得5位數美元（至少台幣31.4萬）資金，同時也將大約80%的積蓄，大約是6位數美元（至少台幣314萬）的存款都投進俱樂部，她坦言感覺很冒險，卻是必要的。

為了全力衝刺事業，麥卡洛克決定從華頓商學院休學。她透露，創業迄今已有14個月，第一年收入就超過100萬美元，她開心的說，俱樂部確實很成功，雖然還沒達到理想的商業目標，但正朝著目標前進，對未來也充滿信心。

麥卡洛克說，現階段當創辦人沒什麼吸引人的地方，負責的工作大多是服務性質，除了花時間與社區互動，也經常出現在球場上，「這些工作不一定需要學位」。

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