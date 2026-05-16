川習會氣氛甚於實質 美CEO代表團收穫很落漆

黃仁勳隨同美國總統川普出席川習會。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕從特斯拉的馬斯克到輝達的黃仁勳，美國最有錢有勢的企業執行長這兩天在紅毯禮遇、自拍合影與杯光觥籌中試圖於北京川習峰會上重振與中國的商業聯繫。然而，隨著美國總統川普15日下午飛離北京，川習會究竟為隨行的美國CEO代表團帶來什麼成果，尚不明朗。

路透報導，包括蘋果、Meta、波音、嘉吉（Cargill）與高盛集團等美國最有權勢的公司領導人隨同川普訪問北京，突顯中國市場的重要性。對於尋求了解與管控監管及政策障礙的這些美企執行長而言，與中國決策官員進行面對面會議至關重要，以確保交易、擴展在中國的業務。

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不過，隨著外商在中國面臨商業交易之外更廣泛的營運挑戰，融洽的氛圍是否有助於獲得監管許可、市場准入與投資機會仍有待觀察。包括花旗集團、奇異航太、波音、高通、嘉吉等執行長在川普打道回府後，仍留在中國，繼續與中國官員進行會面。

根據川普對外的說法，川習會達成的具體協議是採購200架波音客機，但成果遠低於預期的500架，以及上一次2017年川習會，中國採購的300架客機，當時隨行的CEO代表團陣容更龐大，達成的交易與備忘錄規模達2500億美元。

此外，對於中國是否批准輝達向中國企業出售其第2強大的人工智慧（AI）晶片H200，目前仍未取得突破。路透根據3名知情者披露，美國已批准輝達將該款晶片出售給阿里巴巴、騰訊、字節跳動等10家中國科技公司。

輝達執行長黃仁勳在13日川普啟程從阿拉斯加飛往中國前夕，才獲邀隨行。15日他面對有關H200已簽署的交易協議，以及銷售僵局突破的問題時，僅回答：「我愛中國，中國之行非常愉快」。

諮詢公司歐亞集團中國區總經理林漢昇說，這次的川習會「更多是營造正面氛圍，而非取得實質成果，然而，如果北京沒有給與川普取得足夠的『勝利』返美，風險就是他可能大失所望而退讓，由其立場較為鷹派的政府主導雙邊關係，最終使緊張局勢升級」。

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