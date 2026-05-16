美代表團離開北京「戒慎恐懼」所有中國禮物和一次性手機丟進垃圾桶

美中元首高峰會，陪同川普總統出訪北京的代表團成員包括美國企業執行長、白宮記者和其他工作人員。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美中盛大進行了元首高峰會，陪同川普總統出訪的代表團成員包括美國企業執行長、白宮記者和其他工作人員。會談在貿易方面取得了一些進展，例如美國現在允許10家中國企業購買輝達備受追捧的H200晶片。雖然這次訪問已經結束，但在代表團離開中國時，出現了一個相當有趣的現象。

根據TechCrunch報導，在登上空軍一號返回美國之前，包括川普、蘋果公司首席執行長庫克和輝達執行長黃仁勳在內的所有人員，都被要求將所有來自中國的禮物以及身份識別徽章和胸針留在中國，這些物品被丟進了飛機舷梯旁的垃圾桶裡。其中也包括這些官員和科技領袖使用的一次性手機。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，一次性手機也被處理掉了。有人可能不了解，一次性手機通常是指只用於特定用途、短期使用後即被丟棄的手機。這次的一次性手機是專門為此次中國之行準備的。白宮記者艾蜜莉古丁在X網站上發文表示：

「美國工作人員收下了中國官員發放的所有物品，包括證件、白宮工作人員發放的一次性手機、代表團徽章等等。在登上空軍一號之前全部收集起來，扔進了樓梯底部的垃圾桶裡。任何來自中國的物品都不允許帶上飛機。我們即將起飛前往美國。」

儘管白宮尚未解釋此舉背後的原因，但其實顯而易見。美國一直以來都對中國的間諜能力持批評態度，並公開批評，因此，美國民眾很可能自然而然地懷疑，任何來自中國的物品都可能被用來監視高級官員。

目前尚不清楚中國是否認為處理這些禮物是一種侮辱，但出於安全考慮，中國官員很可能也會採取同樣的措施。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法