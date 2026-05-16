台灣逃過一劫？美議員不忍了 要求對海鮮發起301調查17國中鏢

美議員致函美國貿易代表葛里爾，要求啟動一項 301 條款調查，以查明損害美國水產行業的不公平貿易行為。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國國會議員卡特（Troy A. Carter）和希金斯（Clay Higgins）致函美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），敦促其根據《貿易法》第 301 條對損害美國水產行業的不公平做法展開調查。審查對象包括但不限於中國、阿根廷、加拿大、印度、日本、泰國和越南等17國整個水產供應鏈中，所有不公平行為和政策。

卡特和希金斯等兩名美國議員致函美國貿易代表葛里爾，敦促其啟動一項 301 條款調查，以查明損害美國水產行業的不公平貿易行為。這封信共有 18 位美國眾議院議員在信上簽名。

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卡特辦公室發布新聞稿指出，長期以來，路易斯安那州的漁民在該州的經濟和文化中，扮演著至關重要的角色，他們提供就業機會，支持沿海社區發展，並確保國內海鮮供應的穩定。路易斯安那州的蝦類產業一直引領美國的蝦類生產，年均捕撈量約1億磅，在過去25年中佔墨西哥灣蝦類捕撈量的近50%。然而，大量不公平補貼的低價進口蝦湧入市場，使該產業陷入困境。

此外，還有記錄顯示，外國水產公司存在勞工虐待和假標籤等問題，所有這些都導致​​美國國內水產行業的顯著衰退。根據《貿易法》第301條進行的調查是糾正貿易失衡、確保海鮮產業公平競爭的重要工具。

美議員點名針對外國水產行業啟動的301 條款調查對象，包括但不限於阿根廷、加拿大、智利、中國、厄瓜多、埃及、冰島、印度、印尼、日本、墨西哥、荷蘭、挪威、秘魯、西班牙、泰國和越南等國家整個水產品供應鏈中，所有不公平行為和政策。

美國鯰魚養殖戶協會、南方蝦業聯盟、加州海膽委員會、北美海洋聯盟、路易斯安那州農場局聯合會、加州遠洋漁業協會等多個團體，都對此表示支持。

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