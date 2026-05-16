輝達北士科2029年要來電！台電新變電所最晚「此時」要動工

北士科是AI電力心臟，台電與北市府多次溝通，盼市府全力支持新建文林變電所。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕北士科園區迎來輝達進駐，但核心供電建設「文林變電所」進度仍卡在土地與設施型態，台北市政府與台電意見不同，持續溝通中；因北士科周圍的變電所空間飽和、難再擴充，台電評估，需新蓋文林變電所，但時程上若需配合輝達總部2029年啟用，最晚明年初就要能開始興建臨時變電所，台電盼市府儘快提供園區土地，否則不利北士科產業發展與穩定供電。

各縣市大搶輝達海外總部，一度因地上權轉讓出現僵局，最終台北市政府與新光人壽解約，順利讓輝達能進駐北士科；但隨之而來的基本用電設施卻遲未解決。輝達總部本身雖不像大型資料中心屬於高耗電設施，但其設立後可望吸引供應鏈、研發中心與AI新創進駐，帶動整體用電需求持續增加。

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台電表示，北士科周邊石牌、蘭雅、百齡、士林、天母及仙渡等既有變電所，設備容量皆已接近飽和，且無空間再擴充，必須新建文林變電所，才能支撐中長期的用電需求。

台北市政府已允諾會協助台電取得變電所最難的土地問題，但輝達進駐後用電需求急迫，台電規劃的正式變電所可裝3台主變壓器，總容量達18萬瓩，不過興建會耗時較久，台電同步蓋臨時變電所，只是規模較小，可放一台主變壓器、約6萬瓩。台電時程表顯示，前置作業需2年，在取得施工許可後20個月可加入系統，等同明年初就要開始蓋臨時變電所，才能支援園區初期供電需求。

但正式變電所也有爭議。據了解，北市府希望優先評估「地下化」方案，台電認為，基地位於基隆河堤旁，地下型設施有淹水風險，且工期長達9年；若採「地上型」，工期可縮短至約5年，更能兼顧供電安全與時效，北市與台電雙方已為此召開多次協調會議。

台電強調，文林變電所不只是單一設施，而是北士科AI產業聚落的「電力心臟」，後續仍須經市府、市議會同意土地使用與租賃，再報行政院核准，並通過都審、建照及施工許可等程序，盼北市府可全力支持，加速推進關鍵基礎建設。

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