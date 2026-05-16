跨界投入生醫領域 懷特新藥李伊伶父女傳承 寫下傑出典範

懷特新藥總經理李伊伶（右）當選十大傑出女青年。（懷特提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕第27屆「十大傑出女青年」日前揭曉，上市新藥公司懷特新藥（4108）總經理李伊伶以勤奮不懈、企業菁英當選今年「十大傑出女青年」，由於她的父親美吾華集團董事長李成家，也曾在1984年當選十大傑出青年，父女兩人先後當選傑出青年及女青年，成為生技業首見。

李伊伶表示，此次獲獎是個人榮譽，更是社會責任與使命，未來會持續帶領團隊精進，為全人類健康貢獻心力，也讓世界看見台灣女性在生技領域的強大實力。

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李成家近年陸續將集團事務交棒給兩個女兒及女婿，李伊伶雖畢業於北一女、台大會計系與美國卡內基美隆大學MBA，但因看到生命科學對人類健康的貢獻，讓她決定以「非醫藥本科」背景跨足生醫產業，近年持續推動懷特新藥全球首款「癌因性疲憊症」新藥納入健保，創下植物新藥首例。

此外，她也主導公司與學會合作編訂台灣首部「癌疲憊臨床治療指引」，發表於國內外腫瘤權威期刊，改變醫界對癌症輔助治療的認知，並持續積極傳遞抗癌資訊。

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