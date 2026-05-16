屏東擴建科產園區 打造大南方新矽谷引擎

行政院長卓榮泰視察「屏東科技產業園區擴區開發及招商情形」打造大南方新矽谷。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕行政院長卓榮泰今天（16日）視察「屏東科技產業園區擴區開發及招商情形」時表示，屏東、高雄、臺南及嘉義等縣市，列為「六大區域產業及生活圈」中的「大南方新矽谷」重地，未來將與「桃竹苗大矽谷」共同形成帶動臺灣科技發展的兩大重要引擎。

卓榮泰指出，屏東科技產業園區一期土地已飽和，擴區開發面積約26.68公頃，投入11.68億元，預估可促進投資50億元、年產值突破100億元，並促進大量就業機會，未來能吸引更多廠商進駐，形成屏東高科技產業聚落，隨著半導體S廊帶向南延伸至屏東，政府也將結合地方，全面投入屏東發展。

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卓榮泰說，以高鐵屏東車站特定區為核心的重大交通建設，將吸引科技、交通、運動、醫療及文化等產業進駐，讓屏東由農業立縣變成「農科大縣」，其中，高鐵東進屏東及高屏2快如能如期開通，將能為地方發展注入強心劑，行政院也會儘速核定各項計畫，使農業科技、產業科技、高科技等產業在屏東集中，並透過「以大帶小」方式帶動中小微企業、在地農業的全面發展，他強調落實賴清德總統「均衡臺灣」理念，政府在全國「六大區域產業及生活圈」中，除引進科技之外，亦不會忽略傳統經濟，以全面性照顧各產業的需求。

打造大南方新矽谷屏東藍圖。（記者葉永騫攝）

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