感謝張忠謀遠見！607％VS 50％巨大紅利落差引爆三星部門衝突

三星電子16日恢復勞資談判，希望及時化解全面罷工風暴。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕在三星電子撤換談判代表以及南韓政府介入下，三星勞資團隊16日恢復談判，希望讓21日將舉行的三星工會全面罷工及時踩煞車。路透根據之前談判紀錄，以及對10多名相關人士的訪問，發現這場令全球投資人不安、恐威脅全球晶片供應鏈的危機源頭其實在於三星電子「統包」的業務結構。

在全球記憶體短缺中獲取龐大利益的三星提供員工豐厚獎金，但2.7萬名記憶體部門員工的獎金是邏輯晶片設計、代工等其他部門的至少6倍。三星工會要求為特斯拉、輝達等科技巨頭製造AI晶片的其他2.3萬名員工不應被忽略，即使近年因代工業務低迷，相關部門虧損累累亦然。

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報導指出，三星部門之間的摩擦以及員工的跳槽風氣都揭示三星非同尋常的目標：成為全球唯一提供涵蓋不同類型晶片生產與服務的「一站式」半導體公司，這與對手台積電、美光專注特定領域業務大相逕庭。台積電創辦人張忠謀新創專業晶圓代工商業模式，奠定台積電在半導體代工市場的主導地位。

三星的設備解決方案部門（DS）包含3個主要業務：記憶體、系統半導體（System LSI）與代工部門，AI熱潮使這3部門的獲利能力極度不均。

延世大學教授李南雨（Namuh Rhee）說，三星的勞資風暴部份是自己造成的，三星將不同業務整合成複雜的業務結構，造成了內部利益衝突，「三星必須使代工部門自立自足」。

去年SK海力士取消獎金上限，為期10年，致使該公司紅利高於三星員工3倍之多，引發三星員工不滿，甚至跳槽。

3月間，三星提議記憶體員工取得年薪607%的紅利，高於SK海力士員工。但其他部門員工則為年薪50%至100%。

工會指出，記憶體與邏輯晶片員工過去皆適用相同的獎金計畫，如今巨大落差將促使邏輯晶片員工跳槽至記憶體部門或其他公司，粉碎會長李在鎔2030年三星成為邏輯晶片市場「明確第一」的目標。

工會領袖Choi Seung-ho說，「如果記憶體部門獲得5億韓元獎金，而代工部門僅8000萬韓元，這些員工有什麼動力繼續工作」？

然而資方談判代表、三星電子副社長金亨路（Kim Hyung-ro）說，「邏輯晶片業務虧損數兆韓元，坦白說，如果不是我們公司，他們或許已破產或倒閉，因此，發放績效獎金是合理的嗎」？

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