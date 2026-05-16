「這國榴槤」流血價砍半 無序增產出口慘 農民悲嘆完全沒得賺

大量榴槤湧入市場，加上出口需求因品質控制收緊而放緩，越南湄公河三角洲的榴槤價格下跌近一半，越南農民辛酸表示完全沒利潤。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著榴槤豐收季到來，大量榴槤湧入市場，加上出口需求因品質控制收緊而放緩，越南湄公河三角洲的榴槤價格下跌近一半，越南農民辛酸表示完全沒利潤。

業內人士將產量下降歸因於湄公河三角洲地區水果產量增加，以及進口倉庫收緊品質標準、加強對防腐劑殘留的管控，導致出口速度放緩；不符合出口規格的水果被轉入國內市場，加劇了供應過剩。

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這種情況也再次引發人們對湄公河三角洲榴槤種植面積無序擴張的擔憂，其中包括在原始稻田上種植榴槤。業內人士警告稱，快速擴張可能超過市場需求和品質管理能力。

在通往芹苴市的道路上，低等級的Ri6榴槤零售價目前約為每公斤1.15至1.53美元。高等級的黃肉小籽榴槤售價約為每公斤2.30至2.68美元。這些價格遠低於本季早些時候以及去年同期的水平，當時的零售價曾達到每公斤3.83至4.60美元。

潘氏梅（Phan Thi Mai）是一位在61C國道沿線經營榴槤種植和貿易的農民。她表示，去年同期，果園裡品質較高的榴槤價格約為每公斤1.53至1.91美元，但此後價格已下跌近一半。她說，為了應對供應短缺，種植者現在正將批發、零售和直接包裝等多種銷售方式結合在一起。

據芹苴市的貿易商兼果園主黃俊傑（音譯，Huynh Tuan Kiet）稱，農場收購價已跌至每公斤約1.15美元，由於生產成本高昂，給種植者帶來了壓力。

除了市場供需失衡，品質安全問題更是重擊越南榴槤信譽的關鍵。近期鎘殘留問題持續壟罩產地。部分商品在出口檢測中被驗出鎘含量超標，讓國際買家在下單時轉趨謹慎，嚴重影響了整體產量的去化速度。

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