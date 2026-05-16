股市大戶翻車！1個月慘賠逾8億 他親曝崩潰時刻

1名日本投資人因3月股市波動劇烈，損失慘重。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本極具話題性的散戶「STF」（化名）在今年2月創下100億日圓（約台幣20億）獲利里程碑，震驚投資界，卻在短短1個月慘賠42億日圓（約台幣8.4億）。他受訪表示，中東戰爭導致市場劇烈波動，在16年的投資生涯中，從未見過下跌與多次大幅反彈交替出現的盤勢，卻堅持長年的操盤習慣，加上槓桿過大，以至於損失慘重。他透露，4月押注AI類股，挽回20億日圓（約台幣4億）的損失。

日媒《SPA！》報導，在東京一棟高層公寓的頂樓住著一位僅憑智慧型手機，就能進行數千萬甚至數億日圓交易的散戶，他的網名是「STF」。

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2026年2月，他創下股票投資總利潤100億日圓的紀錄，震驚整個投資界。然而，好運往往伴隨著厄運。受伊朗局勢升級引發的股市暴跌，他在3月遭受42億日圓的驚人損失。但他並沒有放棄。4月份，他迅速挽回大約一半的損失。截至4月底，他的總利潤已超過80億日圓（約台幣16億）。

連知名富豪都敬重的「STF」，為何會遭受如此巨大的損失？他指出，長期抱持的操盤策略很簡單：「市場崩盤時，減持部位；上漲時，全力買入。」回顧過去幾年，曾出現過一些破紀錄的暴跌，例如2025年4月的關稅衝擊和2024年8月的「令和黑色星期一」。然而，這些市場在暴跌後都迅速反彈。

相比之下，「STF」指出，2026年3月的股市「前所未見」。他說，「3月份，市場並非單方面下跌。日經平均指數暴漲暴跌，這種模式不斷重複。他強調，「在我16年的投資生涯中，至少就記憶所及，從未見過下跌與多次大幅反彈交替出現的局面，但我仍堅持以往的投資策略。」

「STF」坦言，最後悔的一件事，當時使用槓桿，以為下跌已經結束，以至於3月遭受驚人損失。

不過，4月份，「STF」乘著反彈的浪潮，將資金集中投入到「半導體和人工智慧相關股票」中，這些股票是推動市場上漲的主要力量，並迅速收復大約一半的損失。

「STF」強調，掌握工作以外的理財技巧無疑會拓寬你的人生選擇，股市總有繁榮與蕭條。重要的是，要在繁榮時期能夠大幅提升財富，而要做到這一點，就必須儘早開始，熟悉市場。只有嘗試過，你才能知道自己是否適合投資股票。

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