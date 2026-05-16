輝達市值超過德國GDP！僅落後美中 6兆男黃仁勳底氣十足

輝達市值5.7兆美元已經超過德國的GDP 5.45兆美元，圖為輝達執行長黃仁勳。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達的市值（5.7兆美元）已經超過德國的GDP（5.45兆美元），美國五大公司的市值總和現在超過了歐洲五大經濟體的GDP總和。輝達執行長黃仁勳身價在今年5月11日則飆升至1915億美元（約6兆新台幣）。

總部位於美國的半導體公司輝達，其晶片為從視頻遊戲到人工智慧系統等各種應用提供動力，是全球市值最高的公司。該公司於2025年10月成為首家市值突破5兆美元（4.38兆歐元）的公司，並在2026年5月中旬達到5.7兆美元（4.89兆歐元）。

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近年來，科技巨頭和跨國公司的經濟規模迅速成長。輝達在5月中旬市值達到5.7兆美元。該公司目前的市值已經超過了世界第三大經濟體、歐洲最大經濟體德國的整個經濟規模，德國的國內生產毛額（GDP）為5.45兆美元。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，輝達經濟規模已超過日本和英國，如今也超過了德國預計的2026年GDP。市值資料來自CompaniesMarketCap（截至2026年5月14日）。

國際貨幣基金組織預測，德國2026年的GDP將達到5.45兆美元。美國仍是世界最大經濟體，GDP為32.38兆美元，其次是中國，GDP為20.58兆美元。也就是說，輝達市值僅落後美國和中國的GDP產值。

由於德國是歐洲最大的經濟體，輝達的市值超過德國意味著該公司現在的規模超過所有歐洲經濟體，包括英國4.26 兆美元、法國3.6兆美元、義大利2.74兆美元。

此外，歐盟最小的19個經濟體的GDP總和為5.02兆美元，仍低於輝達5.7兆美元的市值。

美國五大公司與歐洲五大經濟體對比下，輝達、Alphabet、蘋果、微軟和亞馬遜的總市值高達20.81兆美元。這超過歐洲五大經濟體德國、英國、法國、義大利和西班牙的GDP總和，後者為18.14兆美元。

此外，沒有一家歐洲公司能與美國科技巨頭相提並論。荷蘭晶片製造商艾斯摩爾（ASML）是榜單上排名最高的歐洲公司，排名第21位，市值達6106.9億美元。

瑞士製藥巨頭羅氏的市值為3351億美元，而總部位於英國的阿斯特捷利康的市值為2868.4億美元。

市值和GDP衡量的是不同的指標。GDP反映的是一個經濟體一年內生產的商品和服務的總價值，而市值則代表一家公司股權的市場價值，反映了投資者對其未來盈利和增長前景的預期。不過，這種比較仍然能令人震驚地展現這些公司所達到的規模。

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