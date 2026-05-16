麻煩大了！三星罷工在即損失恐超過2兆 李在鎔現身道歉坦言1事

三星電子會長李在鎔週六就公司內部緊張局勢道歉。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒16日披露，三星勞資談判陷入僵局，三星工會計畫在5月21日展開為期18天的罷工行動，業內人士估計，如果罷工擾亂三星的晶片生產，直接和間接損失可能高達 100 兆韓元（約台幣2.1兆），三星電子會長李在鎔週六（16日）就公司內部緊張局勢道歉，坦言勞資問題引起全球客戶擔憂。

韓媒《Korea Herald》報導，李在鎔結束日本商務旅行返回首爾後對媒體表示，「由於公司內部問題，對全球客戶造成焦慮和損害信任，我對此深表歉意。」

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李在鎔強調，三星的每個人都是一個團隊，員工應該集思廣益，朝著同一個方向前進。

目前勞資爭議的焦點在於績效獎金。三星工會要求公司在全球AI蓬勃發展期間，為員工提供營運利潤15％的獎金，取消獎金上限，並正式建立獎金制度；三星管理階層則提議將營運利潤的10％用於發放獎金，並提供一項單次特別補償方案，三星聲稱，這項方案已經超過產業標準。

報導指，目前勞資雙方均不肯讓步，談判陷入僵局。工會計劃從21日開始罷工，一直持續到6月7日，估計有多達5萬名成員參加。如此規模的罷工將受到整個半導體行業的密切關注，因為即使是短暫的中斷也可能影響生產計劃和客戶承諾。

一些業內觀察人士警告，如果罷工擾亂三星的晶片生產，直接和間接損失可能高達 100 兆韓元。

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