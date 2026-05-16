不是北京！「這國」救了宏都拉斯白蝦超意外

宏都拉斯白蝦是該國經濟命脈之一。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕由於台灣採購量崩跌，北京又沒有兌現承諾，宏都拉斯白蝦苦尋替代市場。根據最新統計顯示，受惠於墨西哥市場成長近6成，抵銷部分對台灣及中美洲出口下滑所面臨的困境，今年前4月白蝦出口量2460萬磅，較去年同期成長8.44%。

宏國財經媒體《Soydatos》15日報導，宏都拉斯水產養殖協會（ANDAH）的數據顯示，2026前4月，蝦類出口量達2460萬磅，年增8.44%。這一增長主要得益於墨西哥市場，而中美洲和台灣地區的採購量下降，導致水產養殖業貿易結構重組。

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與去年同期相比，宏都拉斯蝦類產業產量增加近190萬磅，這一成長反映了出口量的正面趨勢，但並不意味著國際市場也出現均衡擴張。墨西哥成為宏國蝦類產業主要成長驅動力，對墨西哥的出口量從659 萬磅增加到1041 萬磅，增幅超過380 萬磅，增幅高達58%。

墨西哥需求的增強抵銷一部分對台灣及中美洲等其他重要市場的出口下降。根據行業數據，對中美洲的銷量減少了180多萬磅，對台灣的銷量減少82.2萬磅。

宏國生產商和出口商認為，目前的業績表現有助於國家水產養殖業的經濟復甦，儘管國際挑戰依然存在，但產業領袖們對 2026 年剩餘時間仍保持樂觀預期。

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