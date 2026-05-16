擁795萬存款！70歲嬤突賣2300萬房搬養老院 背後原因令人心寒

擁有存款與房產，不代表晚年就一定安心。（示意圖，路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕70歲婦人佐佐木久美子，原本擁有看似安穩的晚年，每月約15萬日圓（約新台幣2.9萬元）年金收入，加上約4000萬日圓（約新台幣795萬元）的存款，讓她在獨居生活中幾乎沒有經濟壓力。然而，一次被兒子忽視的生日，成為她重新審視親子關係與資產安排的轉捩點。她最終決定出售價值超過1億2000萬日圓（約新台幣2387萬元）的房產，搬入養老院，在面對兒子不滿與質問的同時，也重新思考晚年的財產使用方式與分配。

「70歲是我人生中的一個里程碑，但我的兒子似乎並不在意這一點。」佐佐木久美子回憶。她在5年前喪偶，目前每月能領到約15萬日圓。由於房貸已繳清，加上約4000萬日圓的存款，經濟上並無不安，過著相對平穩的生活。

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然而，在70歲生日之後，情況開始出現陰影。原因出在長子健一（43歲，化名）。即使是重要的生日，也沒有收到一通祝賀電話或訊息。幾天後久美子主動致電，健一只簡短回應：「工作很忙，之後有空再聯絡。」隨即結束通話。

「或許父母的生日，本來就是會被忘記的吧。我也不好意思特別要求祝賀。」她如此說道。佐佐木久美子感到失落的背景，是長期以來對兒子的經濟支援，包括研究所學費、孫子的私立中學入學費用等，她一直在對方要求下提供數百萬日圓規模的資助。

佐佐木久美子表示，「兒子大概已經把我出錢當成理所當然了吧。相比之下，父母反而被放在次要位置，這點已經很清楚了。」

在生日過後的一週，久美子聯絡房仲公司，開始出售自宅，這間房子估價超過1億2000萬日圓。佐佐木久美子說，「這是臨終計畫的一部分，我越來越難以維持自己的生活，所以打算賣掉房子，用這筆錢入住養老機構，已經看過幾間合適的地方，也順利簽約了。」

健一過去曾表示「這間房子以後會由我繼承並居住」，但佐佐木久美子在未與他商量的情況下賣掉。得知消息後，健一立刻趕回家中，怒問：「媽，你是認真的嗎？竟然沒經過我們的允許擅自賣掉這間房子，我們的未來怎麼辦？」

面對在玄關大聲怒吼的兒子，佐佐木久美子平靜回應：「自己的財產要怎麼使用，本來就是我的自由吧。」

健一不滿表示「整個老後計畫都被打亂了」，但佐佐木久美子接著說：「我會把大部分賣房款用於入住養老院，已經沒有要留給你們的東西了。」健一沉默無語，僵在原地。

目前佐佐木久美子已搬入東京都內的高齡照護型養老院生活，從那之後，健一與母親的聯絡更少了，但佐佐木久美子表示沒關係，現在的生活比以前平靜多了。

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