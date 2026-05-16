神基擴大邊緣AI應用 強固平板切入荷蘭海軍反潛任務

神基持續強化布局國防與高階戶外應用市場，旗下全強固型平板電腦F110成功導入荷蘭皇家海軍反潛作戰任務場景。（圖取自荷蘭皇家海軍Koninklijke Marine）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基（3005）看好AI邊緣運算與強固設備需求正隨全球軍事數位化升溫，持續強化布局國防與高階戶外應用市場，旗下全強固型平板電腦F110成功導入荷蘭皇家海軍（Royal Netherlands Navy）反潛作戰（ASW）任務場景，搭配新型潛艦搜索工具投入實際任務運作，並進一步擴大至海上作戰與情資分析領域。

根據荷蘭海軍官網，該套反潛工具可依據敵方潛艦類型、環境因素與歷史資料，推估潛艦可能出現的位置、時間與深度。（圖取自荷蘭皇家海軍Koninklijke Marine）

根據荷蘭海軍官網，該套反潛工具由荷蘭海軍開發，可依據敵方潛艦類型、環境因素與歷史資料，推估潛艦可能出現的位置、時間與深度，協助海軍在大範圍海域中提升搜索效率與偵測成功率。由於反潛任務涉及大量即時資訊判讀、環境參數整合與長時間海上部署，對裝置的可靠性、連線能力與資料安全要求極高。

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神基此次供應的F110強固型電腦，聚焦高運算效能與全天候戶外使用能力，搭載第13代英特爾（Intel ）內顯晶片與核心處理器、DDR5記憶體，可支援Edge AI（邊緣人工智慧）與擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）應用，長時間處理大量資料。產品同時具備雙SIM卡5G通訊、高亮度1200尼特螢幕與多點觸控功能，在海上強光、低溫、雨水等惡劣環境仍能維持穩定操作。

此外，F110也強化軍事與公共安全場域重視的資安防護能力，包括Intel vPro技術、TPM 2.0、硬體加密SSD、多因素驗證、智慧卡讀卡機與HF RFID讀取器等，並支援Getac Secure Erase安全清除功能，避免敏感資料遭未授權復原。產品也採用雙熱插拔電池與可快速更換SSD設計，可在不中斷任務情況下持續運作，符合長時間海上勤務需求。

產業人士分析，隨著全球國防產業加速導入AI、邊緣運算與數位化指揮系統，強固型設備需求正快速升溫，除軍事用途外，也延伸至公共安全、能源、工業自動化與關鍵基礎設施等領域。其中，海上反潛、無人載具、戰場資料分析與即時情資共享，更成為推升高可靠度運算設備的重要驅動力。

法人觀察，神基近年持續深化強固電腦與國防市場布局，產品已廣泛應用於軍警、公共事業、製造與能源等高環境耐受需求場域。此次切入荷蘭海軍反潛任務，也被國際市場視為台灣強固型電腦業者進一步打入高階國防應用的重要指標，後續隨AI軍事化與智慧戰場趨勢擴大，相關應用需求有望持續增溫。

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