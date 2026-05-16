「全台最大間」好市多亞灣店7月開幕 將增設捷運站接駁車

好市多亞灣店預計於今年7月開幕。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕好市多亞灣店預計於今年7月開幕，將成為「全台最大間」的好市多，但外界擔憂屆時成功、復興路口在下班時間恐大塞車，對高軟園區交通造成衝擊；交通局則回應，好市多基地將新增出入口，分流引導，並規劃在最近的捷運站（可能是獅甲站），增設接駁車。

好市多亞灣店外牆已掛上紅色Logo，根據美國Costco官方最新曝光的全球開店時程，將於今年7月正式開幕，屆時營運28年的中華五路高雄店將正式搬遷，也象徵亞灣區商業版圖再升級。

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好市多亞灣店位處亞洲新灣區核心地段，土地所有權人為東南水泥，總樓地板面積達1.4萬坪，並規劃1010席汽車位、400席機車位，也成為全台汽、機車停車位數量最多的據點，提升整體購物便利性。

好市多亞灣店當初曾規畫設立加油站，引起隔壁的高雄軟體園區廠商抗議，擔憂恐成「交通大災難」，後來雖然取消，但預期開幕後仍將吸引大量車流，經由高軟的復興四路進到好市多，加上成功、復興路口就有輕軌經過，下班時間的車流交織恐會打結。

高軟廠商指出，區內員工約四千人，好市多營運後每天可能數千車次的消費人潮，「最大出入口是成功、復興路口，平日有高軟員工進出，還有輕軌優先號誌，能不塞車」？李姓員工則說，樂見好市多遷移到此，以後下班購物方便很多，但也覺得成功、復興路口「開幕後會塞爆」。

對此，高雄市交通局表示，好市多需依承諾的交通影響評估事項辦理，包含由基地內新增出入口（復興四路南側）、智科路分流引導，以減少復興四路車流負擔，並搭配現場義交指揮，以落實分流措施。

此外，好市多也規劃在最近的捷運站（可能是獅甲站），增設開往亞灣店的接駁車，提供民眾另一選擇。目前已提送營運交通維持計畫給向交通局，並向高軟園區廠商召開說明會。

消費車流將經由高軟的復興四路進到好市多。（記者葛祐豪攝）

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