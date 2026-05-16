台積電被注意到了！華爾街大老砸重金進場 躍居橋水基金第10大持股

台積電成為橋水基金第10大持股。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕由華爾街大老達里歐（Ray Dalio）創辦的全球最大避險基金「橋水基金」（Bridgewater Associates）最新13F報告揭曉，顯示其投資策略大幅轉變，從企業軟體股強勢轉向AI晶片與硬體供應鏈相關股，而台積電（TSMC）成為其最大新建倉部位，市值達3.64億美元，瞬間成為橋水基金第10大持股，占整體投資組合約1.62%。

根據橋水向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F文件顯示，截止2026年3月31日，橋水持有的美股總市值為224億美元，較前一季的274億美元明顯下降，但值得注意的是，橋水本季操作相對激進，共新增214檔股票、加碼292檔、減碼487檔，並完全清倉261檔。

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其中最引人注目的操作，無疑是對半導體與AI硬體供應鏈的全面押注。台積電成為橋水基金本季最大新建倉標的，橋水首次買入約107.7萬股，而截至3月底，其台積電部位市值達3.64億美元，瞬間成為該基金第10大持股，占整體投資組合約1.62%。

亞馬遜是本季橋水增持最多的股票，增加超過244萬股，使其權重從前一季的1.64%上升至4.08%，總持股約438萬股，市值約9.14億美元，成為該基金第3大持股。橋水同樣大幅加碼輝達，其持股增加約82.8萬股至469萬股，市值約8.18億美元，成為第4大持股。

橋水在AI半導體領域的布局還包括：增持美光約58.6萬股、博通約66.9萬股，以及邁威爾科技 （Marvell Technology）約96.2萬股。也同步增持Google的母公司Alphabet與微軟，反映其對超大規模雲端服務供應商的全面看多。

市場評論指出，這一系列操作顯示橋水對晶片、半導體供應鏈及超大規模雲端服務商作為AI產業核心「賣鏟子策略」（Pick-and-Shovel Play）標的的高度確信，投入大量資本建立重倉部位。

相較之下，橋水則明顯撤出企業軟體股，其中直接清倉Salesforce，拋售超過193萬股，Workday減持超過96.5萬股，ServiceNow減持約133.8萬股，GoDaddy也被清倉。

值得注意的是，這些軟體股在第一季普遍大跌超過30%。Salesforce同期下跌約30%，ServiceNow重挫31%，GoDaddy下跌33%。

儘管個股大幅調整，ETF仍維持橋水的核心配置地位。SPDR標普500指數ETF（SPY）仍為橋水最大單一持倉，約436.5萬股，市值約28.4億美元，占整體投資組合約12.67%。

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