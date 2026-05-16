天天買同組號碼值得嗎？他靠占卜機「幸運號碼」堅持30年 結果真的中了大獎

Zoltar占卜機（最右方）是美國相當有名的投幣式機械占卜機。示意圖，人物非新聞當事人。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕威力球（Powerball）是美國境內最知名的樂透之一，而美國密西根州弗雷澤（Fraser）一名56歲男子休斯根（Stephen Huesgen），他約30年前在Zoltar占卜機上取得一組幸運號碼，從那之後就一直用那組號碼投注各種彩券，而他最近終於如願以償，用該組號碼中了威力球100萬美元（3180萬元新台幣）大獎。

休斯根在4月22日的威力球開獎中，對中5個白球號碼24、29、32、49、63，因此贏得100萬美元獎金，這張中獎彩券是他透過密西根州彩券官網購買的。

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休斯根說，在威力球開獎隔天早上，自己看到官方寄來的一封電子郵件後，才知道自己中了100萬美元獎金，「我當時對著我老婆大喊：『這是真的嗎？』」休斯根完全不敢相信，他坦言：「我想，可能要等我真的把支票兌現後，才會真正意識到這件事是真的！」

休斯根說，這組幸運號碼是他約30年前在拉斯維加斯一台Zoltar占卜機上取得的，他拿到的卡片上有一組幸運數字，所以從那以後，他就一直用這組數字買各種彩券。

Zoltar占卜機是美國相當有名的投幣式機械占卜機，外觀會是個玻璃櫃，裡頭坐著一名身穿中東風格華麗服飾的巫師蠟像，消費者投幣進去時，蠟像會開始動作，最後機器會吐出一張印有「未來命運」的占卜小卡片。

對於這筆意外之財，休斯根表示，他計畫先償還房貸與車貸，接著安排一趟旅行，剩下的則作為退休儲蓄。

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