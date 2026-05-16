房市交易回穩？竹市土增稅4月破億元 終止連續13個月年增率負成長

房市交易回穩？新竹市稅務局統計，竹市土增稅4月破億元，已終止連續13個月年增率負成長。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕受中央銀行信用管制政策影響，全台房市買氣偏向保守，新竹市稅務局統計，今年（115年）4月土地增值稅實徵淨額1億624萬元，較去年（114年）同期增加3417萬元，年增幅達47.41%，時隔11個月再度突破億元門檻，也終止連續13個月年增率負成長情形。且觀察大額申報案件，是從113年以來，等了2年，今年4月再度出現破億元申報案，5月也出現單筆逾8000萬元案件，顯示竹市房市交易有回溫跡象。

稅務局表示，受整體市場環境影響，去年土地增值稅實徵數創下17年來新低，因稅收結構成功轉型，全年仍達成近98%稅收預算。另地價稅、房屋稅及使用牌照稅等三大底冊稅，占整體稅收比重由63%提升至69%，有效降低對波動性較高的土地增值稅的依賴，可讓地方財政結構較穩健。尤其今年4月及5月接連出現大額破億元及8000萬元土增稅申報案件，其中4月案件已於5月繳納入庫，挹注稅收達1億元。

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從產業結構觀察，竹市受惠於半導體供應鏈聚落及完善宜居環境，區域性不動產交易需求仍具穩定基礎。

有關土地增值稅收問題，可洽稅務局03-5225161分機329至333。

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